Movsar Evloev dispuesto a hacer un gran cambio para pelear por el título

Movsar Evloev está listo para cambiar su plan de juego solo para asegurar una oportunidad por el título de UFC.

El invicto contendiente de peso pluma quedó fuera de la ecuación cuando Ilia Topuria dejó vacante su título de peso pluma de la UFC. En su lugar, la promotora enfrentó al excampeón Alexander Volkanovski y a Diego Lopes por el cinturón vacante en UFC 314, que Volkanovski ganó por decisión unánime para recuperar el título a principios de este mes.

Ahora Evloev (19-0 MMA, 9-0 UFC) ansía su oportunidad. Reconoce que todas sus victorias en la UFC, llegando a la final, son quizás la razón principal por la que fue ignorado, pero está dispuesto a mostrar una faceta diferente de su juego.

«Puedo prometerles que no derribaré a nadie si me dan una oportunidad por el título. No voy a ir primero. Si intentan derribarme, vale, lo acepto. Pero no voy a ir primero. Simplemente iré a golpear directamente. Así que veamos«.

Evloev, quien viene de una victoria sobre el ex campeón de peso gallo Aljamain Sterling en UFC 310, confía en que puede vencer a Volkanovski (27-5 MMA, 14-4 UFC) donde sea que sea la pelea.

«Lo empujaré contra la pared. Así que no dejen que huya, que no se mueva. Entonces tendrá que empezar a intercambiar golpes conmigo. Se cansará o lo romperé, porque sé que tengo más fuerza, mejor lucha y puedo controlarlo cinco asaltos o terminarlo en el suelo».