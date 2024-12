Movsar Evloev cree que pelear en las preliminares de UFC 310 es algo bueno

Movsar Evloev aprecia a sus fanáticos, pero cree que las críticas sobre la ubicación de su cartel en UFC 310 son un poco tontas.

El sábado, Evloev (18-0 MMA, 8-0 UFC) se enfrentará a Aljamain Sterling (24-4 MMA, 16-4 UFC) en el T-Mobile Arena, en una pelea que muchos pensaron que podría consolidar a un retador al título de peso pluma. Es por eso que muchos fanáticos se sorprendieron al verlo en las preliminares , debajo de dos enfrentamientos no clasificados en la misma división.

“Creo que estamos en las preliminares por (Sterling), pero no me importa. El dinero es el mismo. A nadie le importa. Tal vez sea incluso mejor permanecer en las preliminares en esta cartelera porque más gente verá nuestra pelea… Otra oportunidad en la que la gente podrá averiguar quién es el próximo contendiente por el cinturón”.

Evloev dijo que la ubicación no hace ninguna diferencia. No parece pensar que eso indique que los directivos de la UFC piensen mal sobre las implicaciones de la pelea en la división.

“La gente está confundida con esto porque no estamos en la cartelera principal. Puedo entenderlos, pero realmente no me importa. Esto es lo mismo: tres rounds, cinco minutos, el mismo dinero, el mismo tipo. Cuando entro a la jaula, no veo nada afuera. Estoy concentrado en mi oponente. Para mí, no importa. … Para mi gente, no es una gran diferencia. Me apoyarán de todos modos, incluso si peleo al final de la calle”.

En cuanto a la tarea que tiene por delante, Evloev espera conquistar a los fanáticos. También aclaró que su crítica al estilo de Sterling fue una broma y que cree que dos luchadores enfrentados podrían dar como resultado una pelea divertida.

“No creo que esta pelea vaya a ser aburrida porque su estilo y el mío son como cuando dos luchadores se enfrentan entre sí. Siempre es una buena pelea”.

Evloev defendió su postura a favor de una pelea por el título, en caso de ganar. Al escuchar los rumores que circulan sobre Ilia Topuria vs. Alexander Volanovski 2, Evloev cuestionó la necesidad de esa pelea.

“No creo que sea una buena idea volver a pelear con Volkanovski. Volkanovski es una leyenda. Está acabado, al igual que Max Holloway. Han sido buenos peleadores durante mucho tiempo. Pero el tiempo se acabó. Hay sangre nueva aquí. Déjenme demostrar que soy el campeón”.