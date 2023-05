Mousasi planea dos peleas más antes del retiro

A Gegard Mousasi le podrían quedar dos peleas antes de terminar su carrera. Mousasi (49-8-2 MMA, 7-2 BMMA) entra en su pelea profesional número 60 cuando se enfrenta a Fabian Edwards (11-2 MMA, 7-2 BMMA) en una pelea de peso mediano en el cabeza de cartel Bellator 296 del viernes en Accor Arena en París.

Mousasi viene de una derrota por el título ante Johnny Eblen , quien lo destronó de manera dominante en Bellator 282. El ex campeón de Bellator y Strikeforce busca vencer a Edwards para ganar una revancha con Eblen, quien asistirá a la pelea.

“Después de esta pelea, probablemente una pelea por el título. Esa es la única pelea que tiene sentido. Ese es mi objetivo: vencer a Fabian y pelear por el cinturón una vez más porque probablemente será mi última oportunidad de luchar por el cinturón”.

Si Mousasi supera a Edwards, ve que la revancha de Eblen podría ser la pelea final de su carrera.

“Probablemente esas serán las últimas dos peleas para ser honesto, pero nunca diré nada hasta que suceda la pelea. Pero, vencer a este tipo y buscar el cinturón una vez más, y eso decidirá si me retiraré o no”.

El invicto Eblen pudo anotar una victoria amplia sobre Mousasi, pero el jugador de 37 años simplemente lo atribuye a una mala noche.

“Creo que estaba mejor preparado. Creo que tenía más hambre. Si me hubiera dejado entrar en la pelea y hacer lo mío, hubiera sido una buena noche para mí. Tenía más hambre. Estaba mejor preparado. El campo de entrenamiento no fue tan bueno, el corte de peso fue más difícil, se lo tomó más en serio. No hay excusas, simplemente estaba mejor esa noche. Entonces, ese era el problema”.