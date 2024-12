Motor City Machine Guns pertenecen a WWE, celebra Kevin Owens

Llegar y besar el santo, así ha sido hasta ahora la aventura de Motor City Machine Guns en WWE. Solo una semana necesitaron para convertirse en Campeones en Parejas. Y si bien actualmente no lo son, pues perdieron el título a manos de #DIY, sin duda tienen motivos para estar contentos con la decisión que tomaron de unirse a la compañía después de toda una vida viajando por todo el mundo y consiguiendo ser uno de los mejores equipos.

Embed from Getty Images

► Siempre en WWE

Ahora, ¿y si siempre hubieran luchado en su empresa actual? Nunca sabremos cómo les hubiera ido pero Kevin Owens cree que así debería haber sido, como explica en Uncrowned:

“No me sorprende el éxito de ninguno de los muchachos. Aunque debo decir que ver a los Machine Guns uniéndose recientemente a WWE fue algo realmente surrealista. Es casi como si todos lo hubiéramos logrado. Muchos de nosotros, de esa época, logramos llegar al nivel de la lucha libre mainstream o como quieras llamarlo, pero los Guns, los Machine Guns, habían estado en TNA, pero nunca llegaron a WWE. Supongo que, después de un tiempo, asumes que no va a pasar. No porque no fueran lo suficientemente buenos.

“Obviamente, siempre han sido un talento de primer nivel en el mundo de la lucha libre. Pero no sé, por alguna razón, a veces no está en las cartas, o el momento no es el adecuado, cosas así. Que finalmente hayan terminado aquí fue una locura. Y aun así, cuando los veo en SmackDown, es como, claro, por supuesto que están aquí. Es como si siempre hubieran estado aquí, porque probablemente siempre debieron haber estado aquí.”

¿Estás de acuerdo con «KO»?

Embed from Getty Images