Kane hizo una aparición especial el viernes por la noche en SmackDown, por primera vez luego de haber sido atacado por The Fiend en septiembre pasado en Raw. En otro dato no menor, es interesante notar que The Big Red Machine apareción en una marca distinta a la de su última aparición.

La aparición de Kane fue para anunciar su participación en el Royal Rumble, que es un evento que se le da bien a este luchador, donde le recordó al Universo WWE que todavía tiene el récord histórico de eliminaciones de Royal Rumble con 43. La «máquina roja de la destrucción» estaba indicando sobre cómo disfrutaba destrozando el sueño de estar en el evento estelar de WrestleMania a varias estrellas a lo largo de los años, cuando fue interrumpido por Bray Wyatt, quien recordó que Kane y The Fiend ya habían tenido un altercado.

Luego, The Fiend encaró a Kane antes de que lograra salir del ring, lo que provocó una emboscada de Daniel Bryan, quien logró dominar a su antiguo adversario, pero ¿Podría la aparición de Kane haber sido mucho más importante que solo ser una distracción en aquel segmento?

► Posibles motivos de la aparición de Kane en SmackDown

Con el antecedente expuesto, ¿Cuál fue su propósito de haber ayudado a Bryan el viernes pasado?. Tenemos algunas teorías respecto a los posibles motivos que originaron la aparición de Kane en SmackDown:

1. PARA RECORDAR AL UNIVERSO WWE QUE EXISTE UNA RIVALIDAD ENTRE KANE Y THE FIEND

Kane y The Fiend se han cruzado antes y, curiosamente, fue The Fiend quien salió airoso cuando usó The Mandible Claw contra el ex Campeón del Mundo antes de agregarlo a su muro de amigos dentro del Firefly Fun House.

Kane es la única estrella que no está trabajando en WWE a tiempo completo que regresó después de un ataque de The Fiend y debido a esta situación, parece que el enmascarado tendría el objetivo de eliminarlo por completo, siendo lo mismo que pretende Daniel Bryan.

2. PARA PROMOVER UN DUELO THE FIEND VS. KANE EN ARABIA SAUDITA

Ha habido rumores en los últimos días de que Kane aún no está retirado de la acción en el ring. Dado que ha aparecido en Arabia Saudita varias veces, incluso como parte del combate soñado entre DX y The Brothers of Destruction en Crown Jewel en 2018, tendría sentido que el ex Campeón del Mundo quisiera volver una vez más a dicho país, incluso si es solo por el gran sueldo.

La aparición ahora significa que el Universo WWE es consciente de que hay un problema entre Kane y The Fiend y, dado que «The Big Red Machine» ayudó a Daniel Bryan a tomar ventaja sobre su oponente de Royal Rumble, ahora el Campeón Universal WWE podría atacar a Kane.

Si The Fiend es capaz de derrotar a Bryan en The Royal Rumble el próximo fin de semana, entonces se podría trazar el camino hacia un enfrentamiento entre los dos hombres cuando WWE regrese a Arabia Saudita el próximo mes. Incluso, recientemente circuló una noticia con una supuesta imagen promocional de este encuentro en dicho país.

3. ERA LA ÚNICA FORMA EN QUE DANIEL BRYAN PODRÍA OBTENER VENTAJA

Daniel Bryan retó a The Fiend a un «Strap Match» este viernes en SmackDown, pero para que la estipulación tenga sentido, The Fiend necesitaba huir de él, lo que significaba que Bryan tenía que acercarse sigilosamente a Wyatt para tomar la iniciativa.

A Bryan le habría resultado difícil acercarse sigilosamente a un hombre que literalmente vive en las sombras, por lo que llamar a alguien como su ex compañero Kane, con quien Bryan sabía que The Fiend tenía una historia, era la manera perfecta de asegurarse de que aparezca y darle la oportunidad a Bryan de emboscarlo y debilitar a su oponente antes de su enfrentamiento la próxima semana.

Como es conocido, The Fiend aceptó el desafío para el «Strap Match» en el Royal Rumble el próximo fin de semana. Entonces, independientemente de lo que suceda, se convertirá en una lucha sin esas desapariciones misteriosas de The Fiend, y sin descartar una posible ayuda de Kane, quien estará presente en el PPV.

4. PARA BUSCAR UNA POSIBLE LUCHA DE RETIRO

Kane tiene 52 años y ha estado lejos de un ring de la WWE por un tiempo después de que haber sido elegido como Alcalde del condado de Knox en Tennessee. Por supuesto, sus deberes políticos todavía tienen prioridad, pero se podría argumentar que Kane quiere un combate final y este podría ser contra The Fiend.

Si Kane y The Fiend se enfrentan en Arabia Saudita y no hay un ganador claro o el combate termina de manera similar a la pelea de Seth Rollins con Wyatt en Hell in a Cell, entonces podría haber una revancha entre los dos hombres en Wrestlemania, con alguna estipulación carrera vs. Campeonato. Claro está que para que esto último pueda ocurrir, el ganador del Royal Rumble debería pertenecer a Raw.

Si The Fiend es el hombre que finalmente retire a Kane, sería como un momento de pasar la antorcha. Con rumores que sugieren que The Undertaker no será parte de WrestleMania de este año, este sería el momento perfecto para permitir que Kane entre en su lugar y reciba el centro de atención que siempre se ha merecido en el magno evento.