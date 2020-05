La más reciente, la del hecho de que Matt Riddle se despedirá de NXT en la edición televisiva de este miércoles, donde tendría su última lucha en la noche del miércoles, cuando se enfrente a Timothy Thatcher en una pelea en jaula, la cual contará como réferi especial al miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, quien regresa a la empresa tras ser despedido el 15 de abril en medio de la pandemia por el coronavirus.

Mike Johnson, de Pro Wrestling Insider, había indicado, sin afirmarlo categóricamente, de que el plan con el "Original Bro" sea que debute muy pronto a tiempo completo en SmackDown

► Matt Riddle no estaría en Raw sino en SmackDown

Debido a que el rumor del traspaso de Matt Riddle a la marca azul se incrementa, han surgido interrogantes sobre por qué Matt Riddle no puede ser reclutado para Raw, donde Paul Heyman idealmente podría aprovechar el talento del "Original Bro". La pregunta fue planteada por Bryan Alvarez en la última edición de Wrestling Observer Radio.

Dave Meltzer dijo que era una situación extraña y que solo vio una explicación lógica por el que Matt Riddle no estaría en Raw. Meltzer había informado por primera vez en febrero pasado de que a Brock Lesnar no le gusta Matt Riddle, teniendo en cuenta el altercado que tuvieron durante Royal Rumble 2020.

Meltzer dijo que la posibilidad de que Riddle forme parte de SmackDown y no de Raw se debería a una posible 'situación política'. Según los informes, Brock Lesnar tiene una tremenda afinidad con Vince McMahon y Paul Heyman, por lo tanto, no está más allá de la imaginación creer que Riddle no vaya a Raw.

Meltzer, sin embargo, también agregó que también existe la posibilidad de que el Director Ejecutivo de SmackDown, Bruce Prichard, está presionando activamente para que Riddle esté en SmackDown.

"Eso es raro. Hay un par de cosas Número 1, a Lesnar no le gusta y ahí está esa situación política. Entonces, eso es lo único en lo que puedo pensar, tal vez aparte de Prichard tal vez que lo quiera. Consiguió a AJ y consiguió a Matt Riddle. Quiero decir que es como un buen golpe de 1-2. Ya veremos cómo funciona."