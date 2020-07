regreso de Bianca Belair a Raw

Sospechosamente, WWE está concediendo más exposición de la cuenta a sus luchadoras, quizás en vistas a la rumorada segunda edición del PPV Evolution, que podría estar programada para el 30 de agosto. Y en lo que llevamos de semana, esto vuelve a ponerse de manifiesto.

Raw albergó el lunes dos regresos femeniles muy esperados por los seguidores: Shayna Baszler y Bianca Belair. Pero quiero centrarme en la "EST", quien no disputaba un combate allí desde el episodio del 20 de abril, y cuya desaparición explicaba así Dave Meltzer.

«La presentaron. Y entonces alguien consideró absurdamente que ella no encajaba. Así que no la pusieron en televisión porque no estaba en ninguna historia. Ahora hay un nuevo ciclo, ya veremos».