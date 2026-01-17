Motivo detrás de la aparición de Leon Slater en SmackDown

En la reciente edición de WWE SmackDown, el Campeón de los Estados Unidos, Carmelo Hayes, aceptó el reto abierto del Campeón de la División X de TNA, Leon Slater, en un choque que fue muy bueno y tuvo su buena dosis de velocidad. Pese a la derrota, el hombre de TNA recibió una gran ovación en su país natal, en una aparición inédita en WWE, considerando que está bajo contrato en otra empresa.

► Leon Slater hizo su debut en SmackDown

Ahora, Fightful Select nos dio detalles adicionales en torno a la aparición de Leon Slater en SmackDown, considerando que estaba originalmente programado para aparecer tanto en el episodio del 15 de enero de TNA en AMC como en el PPV TNA Genesis del 17 de enero. El medio hizo referencia a que esos planes se cancelaron debido a problemas de visa que afectaron su capacidad para viajar fuera del Reino Unido, y dado que el luchador ya se encontraba en Inglaterra, TNA autorizó a la WWE a usarlo para la grabación de SmackDown en el OVO Arena Wembley de Londres, algo que hace días ya estaba siendo contemplado.

Si bien las primeras especulaciones sugirieron que podría haberse estado considerando un intercambio de talentos con AJ Styles, no parece ser el caso, y el referido medio indicó que la situación se trataba menos de un intercambio formal, aunque Leon Slater y TNA tuvieron una buena exposición con un gran marco de publico, e incluso viero cómo el Campeón de la División X TNA puso a Carmelo Hayes al límite en su intento por convertirse en el Campeón de los Estados Unidos.

Si bien la ausencia de Leon Slater en la programación reciente de TNA su pone un revés, los directivos de la compañía se mantienen optimistas sobre la pronta resolución de sus problemas de visa; sin embargo, no creemos que hayamos visto lo último de Slater en la programación de WWE.