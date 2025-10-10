Tras una de esas actuaciones que marcan carreras como estelarista de AEW All Out 2025, parece que el siguiente combate de Kyle Fletcher en PPV tenía previsto ser un duelo con Kenny Omega, dado el pique existente entre «The Best Bout Machine» y la Don Callis Family. Sin embargo, las condiciones físicas de Omega provocaron su aplazamiento.
Lo que no esperábamos es que, a cambio, Andrade, en su regreso a AEW la semana pasada, ejecutara un ataque contra Omega y se uniera a la Don Callis Family, detonando un aparente duelo de cara a WrestleDream. Sin embargo, según informa hoy Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, cierto compromiso de Andrade el mismo día de la celebración de WrestleDream ha truncado otro combate con Omega como protagonista.
24 horas después de reaparecer en AEW, Andrade lanzó reto vía redes sociales al actual Campeón Universal de WWC, Xavant, para el evento Halloween Wrestling Xtravaganza, que tendrá lugar el 18 de octubre desde la Cancha Pepín Cestero de Bayamón (Puerto Rico), y la promotora boricua lo hizo oficial este miércoles. Suponemos que Andrade, ausente el martes de Title Tuesday, fue programado antes de que se cerraran los planes de AEW y esta casa respetó el particular orden de llegada.
Resulta curioso, en cualquier caso, que se dijera que Omega no tiene ahora mismo un estado físico óptimo para medirse a Fletcher pero a cambio hubiera intenciones de programarlo para un mano a mano con Andrade, como si el nivel de exigencia fuera menor.
► Cartel de WrestleDream
Les recuerdo cómo se presenta provisionalmente el menú de AEW WrestleDream 2025, a realizarse desde la Chaifetz Arena en St. Louis (Missouri, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita
- I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin
- LUCHA POR $500K: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus)
The epic 5th encounter between @KyleFletcherPro + @SussexCoChicken takes place at #AEWWrestleDream, Saturday 10/18! pic.twitter.com/CXZpC8pwWI— All Elite Wrestling (@AEW) October 10, 2025
