Motivo de la ausencia de Roman Reigns de WWE

La más reciente aparición de Roma nReigns en WWE fue el pasado primero de febrero, en el Royal Rumble 2025. Después del combate, WWE anunció que Roman Reigns estará fuera de acción debido a un par de lesiones que tuvo durante el combate y después del mismo. Sin embargo, ahora se ha podido saber más detalles de qué hay detrás de la desaparición de Reigns de las pantallas televisivas de WWE.

Según ha reportado Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, todo se trata del desarrollo de la historia de Reigns de cara a WrestleMania 41. Y es que, según reporta también Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, la idea de Triple H es mantener a Roman Reigns fuera de la lucha de Elimination Chamber.

► Más detalles detrás de la ausencia de Roman Reigns de la televisión de WWE

Todo porque él no ganará el combate, y es mejor protegerlo y que no sea sometido o reciba el toque de espaldas en dicha lucha. Así las cosas, no se sabe todavía cuándo volverá Roman Reigns a las pantallas televisivas de WWE, pero será justo a tiempo para WrestleMania 41, pues Meltzer también reporta que la lucha de CM Punk vs. Seth Rollins vs. Roman Reigns, está actualmente planeada como uno de los combates principales de las dos noches de WrestleMania 41.

Ya veremos cómo Triple H logra meter a Reigns en la rivalidad tan caldada e intensa que tienen Punk y Rollins, pero bien podría Paul Heyman jugar un rol protagónico. Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS para reportarles cualquier novedad al respecto.