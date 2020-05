No existe luchador en este planeta que esté disfrutando de la lucha libre tanto como lo estaría haciendo de no haberse visto el mundo afectado por la crisis del Covid-19. Es más, la mayoría de profesionales de la industria de los encordados ni siquiera pueden realizar su trabajo actualmente. Aún así, con toda probabilidad Brodie Lee está viviendo mejores tiempos en AEW de los que estaba viviendo en WWE como Luke Harper. Al fin y al cabo, él mismo quería abandonar el imperio de Vince McMahon para entrar a la compañía de Tony Khan, donde además está siendo impulsado en este momento.

En espera de ver cómo continúa la carrera del líder de la Dark Order a partir de ahora él sigue hablando de su salida de su antigua empresa, contando en su reciente entrevista con Busted Open Radio cuál fue el principal motivo que lo llevó a desear abandonarla.

"La razón más importante por la cual quería irme de WWE es porque sabía que las oportunidades no iban a llegar. Porque no importaba lo que hiciera, no iba a tener más oportunidades. No era uno de los elegidos. Lo que estoy haciendo aquí lo estoy creando yo mismo y es como haberme dado cuenta de nuevo de que soy excelente en la lucha libre profesional.

"Sé que merezco estas oportunidades. Ahora solo tengo que demostrar a todo el mundo lo que valgo. Así que ahora hay una cierta presión sobre mí porque ya no tengo a quien culpar. Y ahora estoy en lugares como el de anoche, donde estuve en el evento principal. Y estaré en el evento principal el próximo sábado. Ahora tengo que demostrar lo que puedo hacer y eso conlleva cierta presión".