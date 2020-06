¿Cuál es el posible motivo de las múltiples ausencias en Raw?

El brote de COVID-19 reportado en la WWE se ha cubierto ampliamente en los últimos días y cada día se revelan más detalles sobre los casos confirmados, a medida que buscan reprogramar su calendario de grabaciones. Se ha confirmado que Renee Young, Adam Pearce, Jamie Noble y Kayla Braxton han dado positivo al virus, mientras que hay informes que hablan de una treintena de personas con casos positivos confirmados.

Adicional a lo indicado, es de notar que muchas Superestrellas de SmackDown se ausentaron el viernes pasado y prácticamente tuvieron que reconstruir el programa de la nada. También nos enteramos de que Natalya y Tyson Kidd fueron enviados a casa como una medida de precaución, a pesar de que dieron negativo en las pruebas de COVID-19.

► ¿A qué se debieron las múltiples ausencias en Raw el lunes?

Al igual que el viernes pasado, anoche en Raw también hubo muchas ausencias de Superestrellas que regularmente veíamos en pantallas en las últimas semanas. Era de esperarse que ocurriera ya que se informaron múltiples casos positivos de COVID-19 en la WWE la semana pasada.

Dave Meltzer proporcionó algunos detalles sobre las ausencias en Raw en la última edición del Wrestling Observer Radio. El periodista reveló que Rey Mysterio y Dominik estaban programados para aparecer en el programa, pero terminaron grabando un segmento desde su casa. Liv Morgan también se mantuvo alejado por este motivo.

Randy Orton y Austin Theory fueron los otros grandes nombres que se mantuvieron fuera de la televisión, pero no hubo indicación alguna sobre el motivo. Meltzer agregó que no había escuchado nada sobre ninguno de los nombres mencionados anteriormente que hubieran dado positivo por coronavirus.

"Así que Natalya no estaba allí, pero no dio positivo, esa era una medida de precaución que sabíamos desde un inicio."

"Rey Mysterio y Dominik estaban programados para estar en el programa, en realidad hicieron un segmento desde casa, y Austin Theory no estaba allí. De los personajes principales, esos fueron los únicos que cuando vi el programa, me di cuenta de inmediato."

"Obviamente, tampoco estaba Randy Orton. No sé lo que eso significa. En cierto sentido, supongo que sería el más grande. Supongo que si no está en el programa de la próxima semana y está en la semana siguiente, supongo que eso te dirá algo. No todos los que acabo de nombrar son COVID positivos, como en el caso de Natalya, pero algunos sí podrían tenerlo."

A raíz de las recientes ausencias en Raw y SmackDown, habrá que ver cómo WWE acomodará las historias que está llevando a cabo; sin embargo, en algunos casos parece ser que fueron más por precaución que otra cosa, por lo que esperaríamos que, salvo aquellos que se autoaislaron, no se produzca -momentáneamente- un mayor impacto.