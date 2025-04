Morne Visser espera que du Plessis destroce a Chimaev en el suelo

Dricus du Plessis ha sido imparable en la UFC y su entrenador en jefe no espera que Khamzat Chimaev ponga fin a esa racha.

En una entrevista con Submission Radio, el entrenador de du Plessis, Morne Visser, habló sobre los rumores de lesión que el campeón de peso mediano de la UFC tuvo que disipar recientemente, y, aún más importante, sobre Chimaev, quien fue parcialmente responsable de la circulación de dichos rumores. En internet se cuestionó por qué du Plessis no había sido anunciado para defender su título contra el invicto Chimaev en UFC 317 el 28 de junio, pero du Plessis y su equipo se mantuvieron firmes en su versión de que la reserva nunca fue oficial.

Si ambos finalmente se enfrentan como se espera, Visser ve a du Plessis defendiendo su título una vez más de manera impresionante al vencer a Chimaev en su propio juego.

«Khamzat es un luchador. Queremos pelear con él en el suelo. Es la única manera de demostrar que eres un verdadero campeón. Derrotar a los demás. Es MMA, no es boxeo, no es lucha libre, no es grappling, así que tienes que pelear. Si crees que eres mejor que el otro como luchador de MMA, tienes que pelear con él, obviamente, donde eres bueno, pero nosotros somos buenos en todo. Dricus sabe luchar, grappling, su ground and pound es bueno, la sumisión es buena, su stand up es fenomenal, lo demostramos en la última pelea. Todavía no estoy donde quiero estar, todavía no es el Dricus que llega al gimnasio y es un luchador de 10 sobre 10. Fue un siete sobre 10 en la pelea con Strickland, pero lo consiguió. Lo consiguió. Ganó los cinco asaltos. Así que sí, queremos pelear con Khamzat en el suelo. Ese es el plan.

“¿Qué ha hecho?. Miren, peleó contra [Gilbert] Burns. Gilbert se esfuerza al máximo, de hecho es peso ligero. Kamaru [Usman] le dio una buena pelea sin ninguna preparación en la lucha libre, así que ahí es donde queremos pelear con él. Creo que ahora está entrenando con peleadores más grandes para ganar fuerza. Eso no le va a ayudar. Necesita pelear. No es grappling ni lucha libre, es una pelea. Eso es lo que queremos hacer. Queremos pelear con él en el suelo y destrozarlo. Es uno de esos tipos molestos. Nunca he tenido problemas con [ Israel Adesanya ] ni con ninguno de los peleadores. Este tipo es simplemente molesto… Lo he tenido en la mira durante mucho tiempo y Dricus va a liquidarlo en el suelo y [Chimaev] no lo cree, no lo cree. Ahí es donde queremos pelear con él, en el suelo.