Moreno opina sobre futuro Figueiredo en peso gallo

Brandon Moreno ha compartido su opinión sobre cómo Deiveson Figueiredo será justo en el peso gallo ahora que su serie de peleas finalmente ha concluido.

La pareja se reunió por primera vez en diciembre de 2020 con Figueiredo haciendo la segunda defensa del título que había ganado a principios de ese mismo año. La entretenida batalla terminó en empate, lo que llevó a UFC a reservar una revancha seis meses después, donde Moreno sometió al brasileño en el tercer asalto para reclamar el cinturón de peso mosca.

“Deus da Guerra” se vengó en enero de 2022 con una decisión unánime en UFC 270 , que colocó a los luchadores en la posición única de tener un récord de 1-1-1 después de tres enfrentamientos. Moreno se mantuvo activo al reclamar el título interino de peso mosca contra Kai Kara-France en UFC 277, y casi exactamente un año después de su tercera pelea, Figueiredo y Moreno se enfrentaron una vez más en el evento coestelar de UFC 283 .

La rivalidad entre los dos terminó algo decepcionante cuando la pelea se detuvo después del tercer asalto debido a una lesión en el ojo que había sufrido Figueiredo, pero Moreno claramente había tenido el control de la pelea y causó la lesión con un golpe limpio. “The Assassin Baby” una vez más se convirtió en el campeón de peso mosca de la UFC, mientras que Figueiredo dejó los guantes en la jaula y anunció que ascendería al peso gallo.

La decisión del brasileño de subir de categoría es algo de lo que ya se había burlado anteriormente , y el hombre de 35 años reafirmó en UFC 283 que su cuerpo ya no podía soportar el corte al peso mosca.

Moreno apareció en el programa de Ariel Helwani , The MMA Hour , solo unos días después de ganar el título, y Helwani tenía curiosidad por escuchar los pensamientos del campeón mexicano sobre cómo su ex rival sería justo en la división de peso gallo de UFC .

“Buena pregunta hombre, buena, buena pregunta. Porque entreno con muchos 35ers. Es una división realmente difícil. Creo que el número uno es el peso ligero, hablando de la división más competitiva. Y ahora mismo, hombre, creo que la segunda es la división de peso gallo. Así que no lo sé. El tipo es enorme, muy enorme para 125. Pero no sé para 135, a ver qué pasa. Porque el tipo tiene mucho poder en la mano derecha seguro, y tal vez con menos corte de peso pueda obtener más energía y obtener más poder. No sé, quiero ver”.