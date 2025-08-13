Moose: “WWE es un sueño hecho realidad”

Moose repasa sus experiencias en la WWE, las historias con Oba Femi o Trick Williams, el regreso a AJ Styles a TNA Wrestling o sus metas en la lucha libre. Todo ello en una entrevista con nuestra compañera Denise Salcedo.

► En palabras de Moose

El combate contra Oba Femi en NXT Roadblock

“Puedo decir muchas cosas buenas sobre él. Definitivamente va a ser recordado como un talento generacional. Estoy contento de que WWE me diera la oportunidad de tener ese combate con él, que además fue mi debut en WWE. Espero haberlo hecho memorable para todos los fans de Moose, el personal y los entrenadores de WWE. Fue una experiencia de aprendizaje, porque me enseñó cómo hace las cosas WWE, que es muy diferente a cómo lo hacemos en TNA. Él también estuvo en TNA y vio cómo hacemos las cosas nosotros. Tuvimos gran química y creo que superamos las expectativas. Recibimos muchos elogios. Ojalá volvamos a enfrentarnos y, si pasa, espero que el resultado sea diferente.”

Su debut en WWE

“Todos saben que firmé un contrato muy largo con TNA. Tuve oportunidades de ir a WWE, pero al firmar por tanto tiempo con TNA, muchos pensaban que nunca pasaría. Nadie sabía que WWE y TNA iban a tener una relación de trabajo. Para mí es un sueño hecho realidad. De niño siempre quise trabajar para WWE. Pensé que después de ese contrato ya no iba a pasar, pero estaba equivocado. Estoy feliz por esta relación, porque me está permitiendo hacer cosas que soñaba de niño. Estuve allí el martes pasado y también tengo combate este martes que viene. Gracias a los dioses de la lucha libre.”

En el backstage de NXT

“Cada vez que voy es surrealista. Es como: ‘Despiértenme, esto no está pasando’. Aprendo de uno de los mejores de todos los tiempos, Shawn Michaels, alguien a quien admiraba de niño. Siempre intento ser una esponja, aprender de todos, no dar nada por sentado, sonreír, saludar a todos y ser yo mismo. Estoy feliz de recibir las llamadas para trabajar con NXT.”

Trick Williams, el actual Campeón Mundial TNA

“Creo que Trick ha hecho un gran trabajo. Antes de Slammiversary yo ganaba combates de la misma manera que él y estaba orgulloso de ello. El cambio de actitud es simple: me llamo a mí mismo Mr. TNA Wrestling, la cara de la franquicia, y no me gusta que un forastero gane el título y menosprecie la compañía que llevo en mis hombros por 10–11 años. Mi meta es quitarle ese título y traerlo de vuelta a casa, a TNA.”

Enfrentando a Leon Slater en Slammiversary

“He sido fan de Leon desde que lo vi en Reino Unido, cuando creo que lo firmaron. Sabía que sería una estrella y que TNA no debía dejarlo escapar. Ha aprovechado todas sus oportunidades. Cuando me dijeron que tendría una rivalidad con él, me emocioné. Ganar o perder no importa; lo importante es la actuación y ayudar a un talento joven a crecer. Me propuse ayudar a Leon a dar el siguiente paso, y creo que lo conseguimos. Todo lo que está recibiendo ahora, se lo ha ganado. Y lo mejor es que va a mejorar mucho más de lo que ya es, y eso da miedo porque ya es muy bueno.”

El encuentro con AJ Styles en Slammiversary

“Me avergüenza decir que no pude hablar con AJ tanto como quería. Lo saludé antes del show por unos minutos, pero estaba concentrado en el combate y luego me lesioné la espalda, así que me atendieron los médicos y no pude charlar con él después. Espero compartir vestuario con él pronto y tener esa conversación pendiente.”

La lesión en la espalda

“Fue aterrador porque no podía caminar después del combate. Me lesioné al caer sobre el concreto desde el apron, y todavía quedaban 13–14 minutos de lucha. Leon hizo un gran trabajo llevándome a través del combate. Ahora me siento mucho mejor, quizá al 90–95%. El descanso me pondría al 100%, pero no hay excusas: sigo siendo un guerrero y voy a quitarle el título a Trick.”

Metas a corto y largo plazo

“Es difícil establecer metas a largo plazo porque no controlo nada excepto mi rendimiento en el ring. Mi objetivo siempre es ser mejor que la última vez, un 1% mejor cada vez. Eso es lo único que puedo controlar.”

