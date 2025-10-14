Moose responde a las críticas y acusaciones a TNA

TNA anunció que rompió su récord de asistencia para un evento en América del Norte con Bound for Glory 2025 al albergar en el Tsongas Center en Lowell, Massachusetts (Estados Unidos) a un total de 7,794 personas. Sin embargo, hay quienes critican y acusan a la empresa indicando que algunos fanáticos entraron de manera gratuita.

► Moose responde a las críticas y burlas a TNA

Uno de los emblemas de la Total Non-Stop Action ha salido a defender a su casa. Atendamos a la respuesta de Moose:

«La gente que dice que la mitad de nuestro récord de asistencia fue por entradas gratuitas no tienen cerebro y no se dan cuenta de que en 2016/17 yo, The Hardy’s, Eddie, Cody Rhodes, Drew McIntyre, Lashley, luchamos en Universal frente a solo 150 personas y cada entrada era gratuita porque Universal no permitía la venta de entradas. Podría entender 200/300 entradas de cortesía para patrocinadores y medios y con fines familiares y de amigos, pero 3 mil. Ningún negocio asumirá una pérdida tan considerable solo para llenar un estadio. Si fuera tan fácil, todas las empresas lo habrían hecho hace una década, cuando estábamos luchando por conseguir que asistieran 500 personas a un espectáculo. Simplemente disfruten del crecimiento y la victoria. No estaríamos en su posición sin ustedes, nuestros verdaderos fans.

ESTO ES TNA».

Let’s enjoy the win. And work on breaking the record in 2026. #THISISTNA pic.twitter.com/6jwfyuACyx — MOOSE™️ (@TheMooseNation) October 14, 2025