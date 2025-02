Moose reflexiona sobre su reciente debut en WWE NXT

Durante el programa de NXT del 25 de febrero, Moose debutó en la WWE enfrentando a Lexis King en defensa de su Campeonato X-Division de TNA. No estaba en juego la Copa Heritage del hijo de Brian Pillman. En cambio, sí lo estará el Campeonato NXT de Oba Femi en el evento Roadblock 2025 contra el propio «Wrestling God». Antes, después del show, Moose reflexionó sobre la experiencia.

► Moose debuta en WWE NXT

«Es una experiencia increíble. Cada peso que he levantado, cada vuelo en el que he subido, cada país al que he ido, cada campeonato que he ganado me preparó para este momento. Pero como dice el gran Bill Belichick, ‘es solo otro día en la oficina’.»

«Es un enfrentamiento que he estado buscando durante mucho tiempo. Seré honesto, tengo un gran respeto por Oba. Ha logrado muchas cosas en los últimos dos años. Pero seamos realistas, sin mí, no habría Oba. En Roadblock, voy a demostrarle eso. Y también voy a hacer que confíe en el sistema.»