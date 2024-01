Moose: «No voy a luchar hasta los 50 años»

El talentoso luchador de TNA Wrestling, y ex jugador de fútbol americano en la NFL, Moose, ha revelado recientemente que su retiro, si bien no está próximo, tampoco será cuando tenga 50 años.

Así lo reveló el luchador que en abril cumplirá 40 años de edad, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet. Estas fueron sus palabras, no sin antes recordar que Moose venció a Alex Shelley hace poco en el PPV TNA Hard To Kill 2024, para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo TNA:

► Moose habla de lo que le resta de carrera en la lucha libre

Moose sobre el regreso de TNA:

«Excelente. Es algo que siempre hemos hablado entre nosotros, los chicos, y nos decíamos, ‘¿Y si TNA regresa y ya no somos Impact Wrestling? Solo TNA.’ Personalmente, yo no sabía. Nunca me dijeron nada. Siempre soy el último en enterarme de lo que está pasando. Recuerdo esa noche. Creo que Josh estaba en el evento principal. Todos decían, ‘Asegúrate de ver los monitores después de la lucha.’

«En mi cabeza, pensaba, ‘¿Qué está pasando? ¿Viene CM Punk?’ porque él era agente libre. ‘¿CM Punk viene? No puede ser’, pero bueno, voy a ver el monitor y luego termina la lucha y sucede la revelación, hay un video de reacción y me ves saltar, subirme a la silla y comenzar a corear, ‘TNA, TNA, TNA’ con el resto de los chicos. Creo que fue probablemente la parte más épica del año pasado para nosotros.»

Sobre por qué considera importante registrar los golpes de su rival en una lucha:

«Hay dos cosas en esto. Primero, cuando entré por primera vez al mundo del wrestling, hace 10-11 años, estaba en una empresa llamada Ring of Honor y conocí a un tipo llamado Chris Hero. Algo que Chris Hero me dijo y siempre se quedó conmigo fue, ‘No te van a evaluar por lo bueno que eres en las cosas que haces ofensivamente, sino por lo bien que vendes’ y eso siempre se quedó conmigo.

«Otra cosa, parte dos, uno de mis luchadores favoritos hasta el día de hoy es Brock Lesnar. La razón por la que es mi luchador favorito es porque, sí, es un monstruo, es una bestia, mata gente, pero no es por eso que me gusta. En mi opinión, es el mejor vendedor en la lucha libre. Literalmente vi una lucha entre él y Ric Flair, un Ric Flair de 60 años, y en esa lucha, realmente pensé que el hombre de 60 años iba a vencer a esta bestia, todo gracias a cómo vendía esta bestia.

«Solo con ver eso, supe, ‘Bien, cuando llegue a este punto, tengo que hacer un trabajo tan bueno como él o incluso mejor para tener éxito y ser bueno en esto.’ Cada vez que voy a una lucha y un tipo me dice, ‘Oh, estoy trabajando esa parte del cuerpo’, sé que toda la noche mi objetivo es que en el pinganillo le pregunten al árbitro, ‘¿Está realmente bien o está vendiendo?’ Ese es mi objetivo, hacer que me lo pregunten a mí.»

Sobre volver a firmar con TNA:

«Hubo varias razones. En primer lugar, soy una persona muy leal. Mi relación con Scott D’Amore, sinceramente, no estaría en la posición en la que estoy hoy si no hubiera conocido a Scott hace más de 10 años. Así que me resulta difícil decirle que no cuando estamos discutiendo números y mi futuro. En primer lugar, jugué en la NFL durante más de siete años. Gané un montón de dinero haciendo eso. Fui cuidadoso con mi dinero.

«Escuchas historias malas. Afortunadamente para mí, hice las cosas bien. Ahorré bastante. Así que el dinero nunca ha sido algo que me presione mucho, tipo, ‘Necesito dinero’, pero por ahora, me aferro a Scott por la primera razón. Mi relación con Scott, jugar en la NFL durante tanto tiempo y saber que ese negocio puede ser tan despiadado y que realmente pueden dejarte en cualquier momento, pero mi relación con Scott va más allá de ser jefe y talento.

«Es casi como una relación de hermano mayor, hermano menor. Él ha tenido que ser mi entrenador, ser mi amigo y ser mi jefe. Así que tuve que pensar en eso. Si voy a AEW, no tengo una relación con Tony. Él es literalmente solo mi jefe. Si voy a la WWE, no tengo una relación con Hunter. Él es realmente solo mi jefe.

«Así que algunas de las situaciones en las que podría estar son solo una conversación de jefe y talento, mientras que aquí en TNA es primero una conversación de amigos, una conversación de amigos-amigos, una conversación de hermano mayor, hermano menor, y luego está la conversación de jefe y talento. Así que tuve que considerar eso. Fue un gran factor en mi decisión.»

«En segundo lugar, porque hice dinero jugando más de siete años en la NFL, el dinero no fue una carga enorme para mí donde necesitaba dinero, así que ir a AEW o ir a la WWE, el dinero no fue atractivo porque ya lo he hecho.

«Los que me conocen te dirán, a todos les caigo bien, porque mi objetivo es hacer que todos me amen, pero a algunos no les gusta tratar conmigo porque mi mayor don también es mi mayor maldición. Me tomo la lucha tan en serio que si voy a algún lugar, sé lo bueno que soy como luchador. Sé que, en mi humilde opinión, soy único.

«Sé lo que puedo hacer en el ring. Sé cómo luzco físicamente. Sé que puedo hablar en el micrófono. Así que si no estoy en un lugar donde merezco estar, el dinero no me atrae para hacerme feliz con donde estoy. Quiero jugar. No quiero estar en el banquillo con tanto dinero. Quiero estar en el campo.

«Así que tuve que pensar en eso. En ese momento, no sé si tenía la confianza suficiente para dar ese salto y ser el titular. La lucha es una de esas cosas en las que no importa cuán talentoso seas, importa cómo alguien te percibe. Así que tu control está fuera de tus manos.»

Sobre si quisiera retirarse en TNA:

«No puedo responder esa pregunta porque no puedo predecir el futuro. No puedo decirte si siquiera voy a despertar mañana, así que no puedo hablar de eso, pero diré esto. No soy uno de esos tipos que ves que quiere luchar hasta los 60 o 50 años. Esa nunca ha sido mi meta.

«Quiero poder salir de la lucha joven y aún poder correr y jugar con mi hijo, ser activo y hacer cosas divertidas. Así que no puedo decirte que me retiraré en TNA, pero sí sé a ciencia cierta que no soy uno de esos tipos que luchará hasta los 50 años.

«Cumplo 40 este año. Todo depende de cómo me sienta físicamente, si aún tengo confianza en mis habilidades para seguir actuando como lo hago ahora, y si siento que hay alguna disminución en eso en el futuro, entonces lo dejaré.»

Sobre su Monte Rushmore de TNA:

«Eso es fácil. Muy fácil. AJ Styles, Jeff Jarrett, Abyss y Kurt Angle«.