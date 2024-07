No sabemos hasta qué punto las negociaciones entre Moose y WWE tiempo atrás fueron reales, pero el actual Campeon Mundial TNA sigue bajo contrato con la promotora de Anthem Sports & Entertainment. Aunque no sabemos si este estatus se mantendrá hasta mediados de 2028, fecha en que expira dicho acuerdo.

Moose nunca ha escondido su pretensión de poner la guinda a su carrera con una aventura en el gigante estadounidense, y hace apenas dos semanas volvió a dejarlo claro al comentar que le gustaría verse involucrado en el «crossover» WWE-TNA.

«Trato de no pensar mucho en esas cosas y no hacerme ilusiones. Simplemente, cuando ocurra, si ocurre, estaré emocionado de hacerlo, sea lo que sea, si tienen algo . Obviamente, estoy contento de hacer cosas con WWE, la compañía de lucha libre más grande del mundo, sin duda, y estoy feliz por mis amigos, como Jordynne [Grace] y Joe [Hendry], que han tenido la oportunidad de hacer cosas con ellos».

Y ahora, sin que nadie le empujara a hacerlo, en entrevista con Metro, Moose traza una controversial comparativa ante la pregunta de cómo valora el acuerdo de colaboración que están plasmando TNA y WWE.

Seguramente Moose se refiera al hecho de que apenas vimos a luchadores de TNA en AEW, pero más allá de ello, la presencia de Kenny Omega sobre la «Impact Zone» permitió que el producto fundado por los Jarrett cosechara buenos ratings y Rebellion 2021 fuese el PPV con mayores ventas de la «Anthem Era» hasta los éxitos recientes de la compañía en 2024.

Otra vez, volvemos al discurso donde WWE luce cual altruista ONG, pues en teoría, siempre la empresa menor es la beneficiada de un «crossover». Una enorme falacia. Aparte de mejorar las cifras de audiencia de NXT durante las últimas semanas, este acuerdo le sirve a WWE para hacer labor de «scouting» en toda regla sobre TNA. Y Moose lo sabe.

Taking Limited bookings for July August and September plz DM/Message or email me for inquires moosenation69@gmail.com pic.twitter.com/Q4QvmUVjMn