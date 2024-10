Moose imagina una lucha TNA vs WWE con Judgment Day

Cuando estaba comenzando la nueva relación de WWE y TNA, mi compañero Rafa Indi publicaba un artículo hablando de cinco combates entre luchadores de ambas empresas que nos gustaría ver. Eran manos a mano, ninguno en parejas u otro tipo de enfrentamiento. En cambio, en esta ocasión entramos al terreno de las facciones imaginando un choque The System contra The Judgment Day a través de las recientes declaraciones de Moose en Ministry Of Wrestling.

The System delivered intense words ahead of their 8-man tag team match with The Hardys and ABC, NEXT on iMPACT! Watch #TNAiMPACT now on TNA+: https://t.co/BD2puWeN0i pic.twitter.com/bOKNMkYFmo — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 25, 2024

► ¿The System vs. The Judgment Day?

“Ahora mismo es entre The System y Judgment Day. Sí. Honestamente, creo que es The System. No creo que Bullet Club sea algo relevante ya; no lo sigo tanto, pero no escucho el nombre por ahí mucho últimamente. Bloodline ya no es tan bueno desde que Roman se fue, ya que Roman se está tomando su tiempo libre. La única otra facción importante aparte de The System es Judgment Day. Especialmente con los cruces que están ocurriendo; quién sabe, tal vez un cruce entre The System y Judgment Day podría ser posible con esto que está sucediendo. Nunca se sabe”. Luego le preguntaron al ex Campeón Mundial si ese es efectivamente su colisión soñada entre grupos. “Oh, sí, claro, System vs. Judgment Day estaría genial. Digo, sé que [Finn Bálor] y Eddie tienen historia. Sé que Myers y Finn eran bastante buenos amigos. Creo que sería un buen enfrentamiento».

¿Te gustaría ver a Moose, Brian Myers, Eddie Edwards, JDC y Alisha Edwards contra Finn Bálor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Carlito y Liv Morgan? Quizá un día suceda. Aunque cabe mencionarse que las dos facciones son heels, por lo que es todavía más improbable. Pero, como siempre se dice, nunca se sabe.

