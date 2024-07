Moose explica por qué no firmó con WWE

Moose ha destacado en TNA Wrestling desde su debut con la compañía en 2016. Gracias a su éxito en Impact, Moose ha sido sujeto de consideración para un posible cambio a WWE; sin embargo, decidió permanecer en TNA, e incluso renovó su contrato con ellos el año pasado.

► Moose siempre quiso ir a WWE, pero…

Moose había dejado en claro muchas veces que quería unirse a la WWE, pero decidió quedarse con TNA Wresting el año pasado, una decisión que muchos sintieron que podría haber sido la correcta para él a largo plazo.

Durante una entrevista reciente con Alistair McGeorge de Metro, Moose habló sobre su decisión de permanecer en TNA en lugar de dar el salto a la WWE. En la misma, volvió a admitir que siempre quiso ir a la WWE pero TNA le hizo una oferta que no pudo rechazar y se quedó.

“Nunca es una decisión fácil. Seamos honestos, WWE es un lugar para el que siempre quise trabajar. Pero TNA me dio una oferta a la que no pude resistir… y además tenía algunas cosas y algunas metas que me había fijado y que aún no había logrado en TNA».

Moose también habló sobre la relación de TNA con WWE, mencionando que es muy superior a la que tenían con AEW. Sin embargo, el Campeón Mundial Impact está más que feliz de permanecer en TNA Wrestling, aunque no descartó ser, en algún momento, parte del «crossover».