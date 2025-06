Moose supera a Tigre Uno (Xtreme Tiger) y apunta a Austin Aries como el segundo luchador que más tiempo ha ostentado el Campeonato X-Division de TNA.

.@TheMooseNation is now the second longest reigning X-Division Champion of all-time, overtaking Tigre Uno’s reign of 223 days. He now looks to chase Austin Aries’ reign of 298 days. pic.twitter.com/7RI9SGhQ4w

