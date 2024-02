Moose de Scott D’Amore: «No tenemos que entenderlo»

El Campeón Mundial de TNA, Moose, reconoce que el despido de Scott D’Amore fue impactante pero también cree que no tienen que entender la decisión de Anthem sino confiar en ellos.

► Moose de Scott D’Amore

«Al principio, cuando me enteré, me quedé en shock. Estaba molesto, enojado, triste, un montón de emociones. Al mismo tiempo, si alguien en la compañía puede relacionarse con algo así, probablemente sería yo debido a mi tiempo en la NFL. Vengo de un mundo donde los entrenadores principales son despedidos todo el tiempo. Mi primer año, fui reclutado por un tipo que me prometió un montón de cosas y fue despedido cuando estaba entrando en mi segundo año. Tuve las mismas emociones. Estaba enojado, molesto, disgustado. Simplemente tienes que tener fe en el gerente general de que sabe lo que está haciendo. Tienes que confiar en que está tomando las mejores decisiones para la empresa.

«Nadie quiere ver a TNA perecer, especialmente Anthem porque han invertido mucho dinero en ella. Por mucho que no entendamos la decisión, tenemos que confiar en ella y poner el 110%. Todos conocen mi relación con Scott, pero mi relación con Scott seguirá siendo la misma. Él seguirá siendo mi mentor, mi entrenador, un hermano mayor para mí. Es solo que, desafortunadamente, no estamos trabajando juntos. Conociendo muy bien a Scott, sé que todavía desea lo mejor para TNA y ha reunido un elenco que continuará su trabajo y su legado. Ahora, tenemos un nuevo entrenador en jefe en Anthony y un gerente general en Len, y tenemos que poner nuestra confianza y fe en ellos para llevar adelante la antorcha«, señala en In The Weeds.

Moose también comenta sobre la carta que el talento envió a la compañía matriz para mostrar su descontento con la salida de su hasta ahora presidente:

«Vi la carta. Fue un último esfuerzo desesperado para tratar de traer de vuelta a Scott. Es lo que es. Todos vamos a poner lo mejor de nosotros, tenemos un nuevo entrenador ahora y vamos a darlo todo por él y, como talento, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es poner un gran espectáculo de lucha libre».