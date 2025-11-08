Moose critica el parón de TNA tras Bound For Glory

La cuestión que nos ocupa puede mirarse desde dos perspectivas completamente opuestas. Tras Bound For Glory el pasado mes, TNA no ha vuelto a presentar una edición de iMPACT! al uso que pueda considerarse realmente material nuevo como continuidad a dicho PPV. ¿Acierto o error?

Si bien dos días atrás vimos un iMPACT! con combates inéditos, estos se disputaron en las más recientes grabaciones de la promotora, previas a Bound For Glory, sin repercusión sobre las historias. Por cuarta semana consecutiva, TNA permanece en una suerte de resaca-paréntesis de su gran cita anual, hasta que el próximo jueves ya haya una continuidad, cuando iMPACT! se emita en directo desde la Full Sail University, apenas 24 horas antes de su siguiente especial, Turning Point.

► Moose apela al «momentum»

Esta decisión de TNA ha dividido a los seguidores, entre quienes creen que de tal manera la empresa genera mayor expectación y entre quienes consideran que ha desaprovechado el «momentum» generado con Bound For Glory. Y Moose parece adscribirse a la segunda postura.

Charlando con Bill Pritchard, editor de WrestleZone, el veterano luchador dijo entender por qué TNA se tomó un descanso, aunque no escondió cierto disgusto por un compañero de vestidor.



«Mike Santana, ganó el título y básicamente lo trajo de vuelta a casa. Su primera vez como campeón, lo hizo frente a la mayor cantidad de público que ha tenido TNA, creo que en la historia de la compañía, y entonces nos tomamos cuatro semanas de descanso. Así que principalmente me da pena por él, porque, en mi opinión, no debieron hacerlo de tal manera. Pero al mismo tiempo, confío en Carlos [Silva]. Confío en el equipo. Entiendo las razones por las que lo hicieron. Estoy con ellos. Pero al mismo tiempo, me siento mal por tipos como [Santana] y por otros tipos de nuestro elenco, que estaban encantados con la candencia que teníamos. «Al fin y al cabo, tenemos que ser pacientes porque el equipo y Carlos como principal responsable saben lo que hacen. Oye, mira, nos han llevado hasta donde estamos ahora. Él es parte del motivo de que estemos tan candentes. Y estoy seguro de que todos estarán entusiasmados de ir a Orlando […]»