Moose cree que relación de TNA con WWE es mejor que con AEW

Gracias a la colaboración reciente entre TNA y WWE, luchadores de la primera como Frankie Kazarian y la campeona Knockouts TNA Jordynne Grace compitieron en WWE NXT, mientras que el ex campeón de medios digitales Joe Hendry se ha convertido últimamente en una figura central de la programación de la marca dorada. Wes Lee también se reunió con los ex campeones mundiales en parejas TNA, The Rascalz, y el trío interpromoción obtuvo una victoria sobre Gallus en un combate que tuvo a Hendry como comentarista, destacando cuán prevalente ha sido la presencia de Hendry. Por el lado de WWE, tanto Tatum Paxley como Charlie Dempsey han sido quienes han dado la cara en TNA.

► Moose valora lo positivo de la relación entre TNA y WWE

TNA Wrestling no es ajena a la promoción cruzada. Cuando se conocía como Impact Wrestling, la compañía a menudo se asociaba con promociones independientes, como por ejemplo AAA, NJPW y Pro Wrestling NOAH, Global Force Wrestling e incluso un breve tiempo en asociación con AEW, con la finalidad de darle una mayor visibilidad a su producto.

Durante una nueva entrevista con Metro UK, el campeón mundial TNA, Moose, dijo que está encantado con la relación entre TNA y WWE, indicando que ambos han basado esta asociación en el respeto mutuo, y que ambas compañías están dando lo mejor de sí.

«Creo que esta es la mejor relación que TNA haya tenido jamás. Es mucho mejor que la que tuvimos con AEW, mejor que lo que se hizo con AAA y cualquier otra empresa».

«Creo que en esta relación con WWE, ambas compañías se respetan mutuamente y se están desempeñando muy bien la una con la otra».

«Ambas compañías lo están haciendo muy bien. Así que creo que así es como debe ser una relación en la lucha libre profesional, y TNA y WWE están haciendo el mejor trabajo«.