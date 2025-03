¿Moose contra CM Punk?: «Como Brock Lesnar…»

¿Quién recuerda cuando parecía posible que CM Punk firmara con TNA antes de regresar a la WWE? En la segunda mitad de 2023, surgían informes como el siguiente:

E incluso mi compañero Rafael Indi publicó un interesante artículo señalando a cinco rivales interesantes que el «Best in the World» podría tener en la compañía.

Sin embargo, ni entre ellos estaba Moose, el actual Campeón X-Division, ni Punk terminó uniéndose a la «Impact Zone». Aunque entonces tampoco se esperaba que ambas empresas forjaran una relación tan cercana como la que tienen en el presente.

Una relación que sí que permitiría al oriundo de Chicago disputar combates con luchadores de la Total Nonstop Action. No pronto ya que está ocupado con Roman Reigns y Seth Rollins. Pero justamente el mencionado monarca tiene la mano levantada:

«Mientras yo era Campeón Mundial, hubo planes de que Punk llegara a TNA y tuviéramos una rivalidad. Punk vs. Lesnar en SummerSlam 2013 es uno de mis combates favoritos de todos los tiempos. Tenía muchas ganas de recrear algo igual de increíble. Pero obviamente nunca sucedió… aunque, ¿quién sabe? Un saludo para CM Punk, el GOAT».

So while I was World Champ there were plans of Punk coming to TNA and us Fueding. Punk vs Lesnar from SS2013 is one of my favorites matches ever. I was looking forward to recreating something just as awesome. But Obviously it never happened but who Knows. Shout out to @CMPunk… pic.twitter.com/Qldy2ij2uW

— MOOSE™️ (@TheMooseNation) March 12, 2025