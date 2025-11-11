Montreal Screwjob de WWE a juicio de David Otunga

A juicio nunca mejor dicho pues David Otunga es no solo un ex-luchador de la WWE que formó The Nexus o fue Campeón de Parejas sino también abogado de Harvard. No hace mucho lo leíamos hablando acerca de la supuesta cláusula de un año de no competencia que tiene Andrade con la promotora estadounidense. Y ahora, en su canal de YouTube nuevamente, habla sobre el infame Montreal Screwjob.

► Montreal Screwjob de WWE

«Ha llegado el momento de hablar de uno de los temas más comentados en toda la lucha libre: el “Montreal Screwjob”.

Todo el mundo ha opinado sobre esto, ha dado su punto de vista, ha escrito libros, ha hecho entrevistas… todos han hablado del tema, excepto yo. Así que ahora es momento de que haga un análisis legal del Montreal Screwjob.

La línea de tiempo

Antes de entrar en todo esto, hay tres puntos clave que quiero que todos entiendan.

En octubre de 1996, Bret Hart firma un contrato de 20 años con la WWF, valorado entre 15 y 20 millones de dólares en total.

Ese contrato incluía una cláusula que decía “control creativo razonable”. Interesante.

A mediados o finales de 1997, mientras Bret aún era campeón, Vince McMahon le informa que tiene la intención de anular el contrato y le ofrece ayudarle a negociar un acuerdo para firmar con WCW.

Luego, el 9 de noviembre de 1997, ocurre el Montreal Screwjob.

Control creativo razonable

Hablemos de esa cláusula: “control creativo razonable”.

Yo, desde luego, no tenía una cláusula así en mi contrato, porque si la hubiera tenido, ¡habría sido campeón muchas veces! Habría querido tener todo tipo de control creativo sobre mi historia (ríe).

Pero, ¿qué es “razonable”? ¿Qué se considera razonable?

¿Qué podía hacer Bret con esa cláusula? ¿Determinaba si era campeón? ¿Determinaba los finales de las luchas? ¿Podía cambiar las historias o rechazarlas si no le gustaban?

Son preguntas muy buenas.

Por lo que puedo ver, esa cláusula fue escrita de forma muy vaga a propósito.

¿Qué significa “razonable” en Hollywood?

Veamos cómo funcionaría esto en Hollywood.

Supongamos que consigo un papel en una película con Sylvester Stallone y tengo “control creativo razonable” en mi contrato.

Entonces decido: “Quiero ser un tipo duro en esta película. Quiero lucir increíble. Quiero ganar todas las peleas. No quiero perder. Quiero tener las mejores frases y ser el héroe que queda de pie al final.”

¿Podría hacer todo eso?

¿Y qué pasa si pierdo ese control creativo?

¿Y si Stallone me dice: “Hubo una reescritura. Ahora no eres el tipo duro, sino el blanco de todas las bromas. Eres el tipo torpe al que todos golpean y ridiculizan”?

Bueno, eso no me gustaría nada, pero eso puede pasar en Hollywood.

Como actor, normalmente no tienes control hasta que ganas suficiente peso en la industria como para negociar una cláusula así.

¿Qué sería “no razonable”?

Por ejemplo, si mi personaje está destinado a morir y yo digo: “No, no, quiero ser el protagonista y sobrevivir al final”, eso sería totalmente irrazonable.

Si tu personaje tiene que morir, tiene que morir.

Aplicado a Bret Hart

Ahora, ¿qué podría significar “control creativo razonable” para Bret Hart?

Tal vez algo como: si Bret no quería estar a mitad de cartelera, podía pedir ser el evento principal. Eso podría ser razonable.

O pedir una lucha de dos segmentos en lugar de una, también podría ser razonable.

Pero si pedía hacer una lucha de 60 minutos y ocupar toda una hora del programa, eso ya sería excesivo.

Entonces, ¿dónde está la línea entre lo razonable y lo que no?

Incumplimiento anticipado de contrato

A mediados de 1997, Vince McMahon le dice a Bret que no podrá seguir cumpliendo su contrato.

En ese momento ocurre lo que legalmente se llama un “incumplimiento anticipado de contrato”, lo que significa que en ese mismo instante, el contrato queda técnicamente anulado.

En ese punto, Bret debería haber acudido a su abogado, y su abogado podría haber negociado una salida legal, o demandado por cumplimiento específico, o buscado un acuerdo financiero para que Bret cobrara.

Si yo hubiera sido su abogado, habría negociado una salida adecuada, asegurando su pago y su transición a WCW, y sobre todo cerrando el contrato legalmente para evitar ambigüedades y proteger su buena reputación y su propiedad intelectual.

Incumplimiento verbal

El hecho de que Vince le dijera verbalmente que no podía cumplir el contrato ya constituye un incumplimiento anticipado, aunque no estuviera por escrito.

Pero si yo hubiera sido su abogado, habría exigido una confirmación por escrito inmediatamente.

De lo contrario, todo quedaba en una zona gris, sin reglas claras.

Y, por lo que sé, no hubo ningún acuerdo de separación entre Vince y Bret. Todo parecía basarse en la confianza mutua, lo cual es peligroso en los negocios.

Bret demuestra el incumplimiento

En 1997, Bret firma con WCW.

Eso demuestra que hubo un incumplimiento de contrato, ya que su acción de firmar valida que Vince había dicho que no podía cumplir.

Por lo tanto, Bret actuó basándose en ese incumplimiento anticipado.

¿Tenía Bret control creativo en Montreal?

Dado que el contrato ya estaba roto para el 9 de noviembre de 1997, surge una gran pregunta:

¿Seguía teniendo Bret control creativo esa noche?

Legalmente, no.

Vince ya había incumplido el contrato, y Bret lo había hecho también al firmar con WCW.

Eso invalida los términos de “control creativo razonable”.

Así que, aunque Bret no quisiera perder el título contra Shawn Michaels en Canadá, no tenía base legal para negarse esa noche, porque su contrato ya era nulo.

Personalmente vs. Legalmente

Entiendo que esto no es popular decirlo, porque lo que Vince McMahon hizo fue muy traicionero.

Moralmente, sí, lo apuñaló por la espalda.

Pero legalmente, Vince no hizo nada incorrecto.

El contrato ya estaba anulado, así que no había cláusula de control creativo que aplicar.

Si el contrato hubiera estado vigente, habría sido diferente. Pero no lo estaba.

Opinión sobre Bret Hart

Debo decirlo: amo a Bret Hart.

Es una de las mejores personas que he conocido.

Fue uno de mis ídolos cuando crecí, trabajé con él, lo conocí… y es simplemente un amante puro de la lucha libre.

Pero creo que confió demasiado en Vince y en la WWF.

En los negocios, necesitas un tiburón para tratar con otros tiburones.

¿Mintió Vince McMahon?

Personalmente, no estoy de acuerdo con lo que hizo Vince, pero legalmente no estaba necesariamente equivocado.

Ahora bien, no estoy seguro de que dijera la verdad cuando afirmó que no podía pagarle.

Porque solo dos años después, la empresa se hizo pública en la bolsa.

Así que es más probable que Vince no quisiera tener ese contrato enorme activo mientras preparaban la salida a bolsa.

Y simplemente no quiso decírselo a Bret.

Cierre

En los comentarios, quiero que me digan:

¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Desde el punto de vista personal o legal?

Y también quiero aclarar algo:

Yo solo me baso en los hechos conocidos.

No sé si hubo algún acuerdo de separación entre el momento en que Vince dijo que no podía cumplir el contrato y el día del Screwjob.

Si existió, eso cambiaría totalmente las cosas.

Así que, si alguien tiene información sobre esto, háganmelo saber.

Y Bret Hart, si ves esto, me encantaría hablar contigo, escuchar tu versión, porque estoy seguro de que hay muchas cosas que no sé, y eso podría cambiar mi opinión«.