Montez Ford: “The Rock me ayudó y me perfeccionó”

“Amo a ese chico. Amo su energía, amo su carisma, amo su ética de trabajo, y ya sabes, en el mundo de la lucha libre profesional, no hay nada como el mundo de la lucha libre profesional. Es muy singular, y también es un negocio. La lucha libre profesional, WWE, está en mi sangre, es mi pasión, me encanta. (…)“. Así hablaba The Rock de Montez Ford a mediados de 2022. No es ningún secreto que el integrante de los Street Profits tiene en La Roca a un ídolo desde que era pequeño, en incontables ocasiones ha hablado de ello.

► Montez Ford elogia a The Rock

Este tema fue uno de los que se puso sobre la mesa cuando él y su esposa, Bianca Belair, fueron entrevistados recientemente en Sherri, el programa de entrevistas diurno presentado por Sherri Shepherd. Recordemos que la pareja está grabando un documental sobre su vida delante y detrás de las cámaras de la WWE. Y de la misma manera están triunfando como Superestrellas. Ella es la Campeona Raw y él va a luchar por el Campeonato de Estados Unidos en Elimination Chamber 2023 dentro de la Cámara de la Eliminación.

“Estoy listo. He estado viendo esto como un niño desde que tengo memoria. La primera persona que vi fue The Godfather y lo vi salir con su séquito y el que realmente me perfeccionó fue Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Él, él me ayudó, amo a ese hombre. Me ayudó a superar muchas cosas en la vida. Perdí a mi hermana cuando tenía 10 años y estaba pasando por muchas cosas a una edad muy temprana. The Rock fue quien me perfeccionó y, ya sabes, me motivó bastante”.

