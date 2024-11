Montez Ford: «Si lucho con Jey Uso será inolvidable»

En sus casi 10 años en la WWE, Montez Ford ha disputado 46 manos a mano. Incluyendo uno no televisado con John Cena o varias apariciones en EVOLVE. Nada demasiado destacable pues el miembro de los Street Profits siempre ha brillado más junto a Angelo Dawkins. Aunque de un tiempo a esta parte se ha estado hablando mucho de cuando va a recibir ese comentado empuje individual. Él no lo descarta pero tampoco está pasando nada que indique que vaya a suceder pronto.

► ¿Montez Ford vs. Jey Uso?

Podría tomar ejemplo de «Main Event» Jey Uso. Salvando las distancias, pues con toda seguridad Montez no va a vivir nada como The Bloodline Saga. Pero el samoano supo dejar atrás una de las mejoras parejas de todos los tiempos, así como también una facción icónica, para construirse una carrera en solitario.

No sabemos si lo estará haciendo pero en cambio sí que le gustaría tener un combate con él. Y además cree que de tenerlo será inolvidable. Así se lo dice a The Five Count. Hasta ahora, ambos solo se enfrentaron en luchas de equipos, como hicieron en SummerSlam 2022, Money in the Bank 2022 o Extreme Rules 2021.

«Me gustaría hacer un frog splash a Bianca Belair. Creo que lo merece bastante. Pero no, definitivamente me encantaría trabajar con Cody Rhodes, Roman Reigns, los Usos, porque nunca hemos hecho un pin físico a los Usos. Hemos ganado contra ellos, pero nunca hemos hecho un pin físico. Definitivamente me encantaría trabajar con… individualmente, LA Knight, Carmelo Hayes, Trick Williams, y un montón de otros. Esa es la buena parte de nosotros ahora. Estamos entrando en esta nueva fase de lidiar con todo. Definitivamente, siento que uno que sería para la historia sería Jey Uso, entre yo y Jey Uso».

