Montez Ford reacciona a Elimination Chamber 2023

““Montez Ford, el verdadero MVP”, dijo Logan Paul. “No lo mencioné en la conferencia de prensa… Pero Montez Ford es una ESTRELLA”, dijo Triple H. Montez Ford ha estado recibiendo todo tipo de elogios por su actuación en la Cámara de la Eliminación en Elimination Chamber 2023. No pudo ganar el Campeonato de Estados Unidos pero fue el más destacados de todos los participantes del combate. En una nueva muestra de que va estando preparado para que le den el empuje individual del que se viene hablando durante mucho tiempo.

► Montez Ford, tras Elimination Chamber

Ahora vamos con las sensaciones del mismo guerrero tras el Evento Premium gracias a una publicación que realizó en Instagram:

“Anoche no logré ganar el Campeonato de Estados Unidos, pero TODOS USTEDES no me fallaron. Gracias a todo el Universo WWE, mi familia, amigos, colegas y todo el apoyo que se dirigió a Elimination Chamber anoche.

“Recé para darles algo(s) para recordar a pesar de mis defectos.

“Gracias y que Dios los bendiga a todos, manténganse a salvo, ámense / apóyense unos a otros y esto es solo el COMIENZO.

“Atentamente, TEZ“.

Montez Ford tiene carisma, micrófono, lucha, apareciencia, e incluso una gran historia de superación. Es cuestión de tiempo que sea empujado hacia las estrellas de la WWE. Será entonces cuando tenga que responder de la mejor de las maneras para convertirse en una de ellas y no ser un astronauta y únicamente convivir con ellas.