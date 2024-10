Montez Ford no descarta una separación de The Street Profits

Aunque The Street Profits ya han ganado los Campeonatos de parejas en Raw, SmackDown y NXT, su actualidad dista de sus mejores días, y los fanáticos piensan que ya debe ser hora que la compañía se la juege por Montez Ford a nivel individual, aunque no se han atrevido a tomar la decisión, a pesar de que les está funcionando la apuesta con Jey Uso, quien incluso pudo obtener el Campeonato Intercontinental WWE.

► Montez Ford contempla su futuro a nivel individual

En una entrevista con Daily Star, Montez Ford mencionó que no está tomando a la ligera la decisión de posiblemente disolver The Street Profits, citando sus recientes frustraciones y viendo esta posibilidad como una oportunidad para volver a tener éxito en la WWE.

«Para mí, irme y hacer las cosas por mi cuenta, es como si lo estuviera dejando atrás, pero me di cuenta recientemente de que no es mi culpa. Decidí seguir mi camino y no es The Street Profits y lo que suceda después de eso… no es mi culpa. Soy yo quien tiene la culpa».

«He estado listo desde que comencé a ver esto y no voy a decir cuándo llega la oportunidad porque… oportunidad es oportunidad«.

«Inmediatamente después de que perdimos los campeonatos en parejas de SmackDown, no hemos tenido ningún éxito. La misma pasión, de hecho, aumenté mi entrenamiento para estar en la mejor forma de mi vida. Sin éxito. Así que ahora estas preguntas aparecen en mi cabeza como, ‘¿De qué necesito deshacerme? ¿Qué necesito agregar? ¿Qué necesito restar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito cambiar? No soy viejo, pero tampoco soy joven… La locura es hacer lo mismo y obtener los mismos resultados. No estoy loco. Estoy loco, pero no estoy demente».

«Sé que tengo material de campeón mundial y nadie puede quitarme eso».

Ford cree que el único objetivo que les queda a The Street Profits es ganar los nuevos Campeonatos de Parejas, algo que no han hecho desde los días sin público del ThunderDome. Sin embargo, siente que está poco a poco superando a su compañero Angelo Dawkins y probablemente sea cuestión de que WWE decida «tirar del gatillo» con él para que el grupo se disuelva, siempre que encuentren qué hacer con Dawkins.