Montez Ford: «Me siento el mejor de la historia»

Mientras The Street Profits siguen pasando por un momento muy alejado de los mejores que han vivido -fueron campeones en parejas en Raw, SmackDown y NXT– Montez Ford se siente en lo más alto de WWE. Muchos fans aún esperan que reciba un empuje individual. Se desconoce cuánto esto podría suceder.

► Así se siente Montez Ford

«Siento que soy el mejor atleta en el circuito de la lucha libre profesional. Siento que soy el mejor entretenedor en el circuito de la lucha libre profesional. Siento que soy el mejor de todos los tiempos. Siento que mi confianza está en su punto más alto. Siento que soy el único que, de manera consecutiva, ha estado lidiando con The Bloodline y todas sus variaciones durante los últimos cuatro años. He sido yo el que ha estado haciéndolo. He sido yo el que ha intentado luchar contra esta enfermedad. Yo, Dawks, y ocasionalmente Kevin Owens. Ya viste lo que le pasó a Kevin Owens recientemente, está un poco frustrado. Siento que estoy al borde de estar en el mismo estado. ¿Cuántas veces tengo que enfrentarme a otra variante de The Bloodline?

«Parece que cada vez que estamos cerca de los campeonatos en pareja, aparece The Bloodline. Me siento bien. Mi cuerpo está un poco golpeado, un poco aturdido o algo así después de la lucha de escaleras, pero al mirar atrás, pienso, ‘Hombre, no solo di un espectáculo, casi gané los campeonatos en pareja.’ No solo The Bloodline se interpuso, sino que ahora DIY también está en el camino. Estuvimos emparejándonos con ellos, ayudándolos, sé que ambos vamos tras los campeonatos en pareja, pero parece que están en medio de lo que intentamos lograr. Los ayudamos durante semanas, finalmente vamos por los títulos, y entonces recuerdan de qué se trata todo esto. Me siento bien, pero ahora parece que la amabilidad se está interpretando como debilidad en muchos sentidos. Necesita haber otro cambio. Tiene que haberlo.»

