Montez Ford: «Me alegro de no ser indie antes de WWE»

Montez Ford no pasó por la escena independiente ni otra empresa antes de unirse a la WWE en 2015. Después de formar parte del ejército de Estados Unidos, lo que hizo fue enviar fotos suyas al sitio web de reclutamiento de luchadores y de esa manera consiguió una prueba que lo llevó a comenzar a entrenar en el Centro de Rendimiento para más tarde pasar a NXT.

WWE Vault has uploaded Kenneth Crawford/Montez Ford’s 2014 WWE Tryout pic.twitter.com/iH64poYHm3 — Cory (@Cory_Hays407) August 12, 2024

► Montez Ford, directo a WWE

Y casi una década después, el integrante de los Street Profits se muestra orgulloso de poder ser un ejemplo para otros en este sentido cuando le preguntan en The Five Count:

«Así es, y me alegra ser uno de los ejemplos que demuestran que eso está equivocado. Vengo de un trasfondo militar y atlético. Vi lucha libre mientras crecía, pero nunca, como, nunca hice nada en la escena independiente. Nunca estuve en circuitos independientes. Así que, me alegra ser uno de los ejemplos que rompen el molde de que, oye, no necesitas tener un trasfondo en lucha libre para convertirte en un exitoso artista del entretenimiento deportivo. Estoy muy contento de estar al frente de eso también.»

El primer combate de Montez en el territorio de desarrollo de WWE fue en un evento no televisado el 26 de septiembre de 2015 cuando formó parte de una batalla real de 20 luchadores para determinar a un nuevo retador al título de NXT que fue ganada por Baron Corbin. En la siguiente, el 27 de enero de 2016, en la televisión de la marca amarilla, ya hizo equipo con Angelo Dawkins, de quien a partir de entonces sería inseparable. Aunque en 2024 se está hablando de nuevo de la posibilidad de que su alianza se disuelva para que Ford sea empujado individualmente.

Embed from Getty Images