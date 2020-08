Montez Ford fue envenado en Raw

Como ya les comentamos, la más reciente edición de WWE Raw incluyó de todo: el lanzamiento de Raw Underground, una especie de peleas callejeras liderada por Shane McMahon, al mejor estilo de Fight Club, el hecho de que los ninjas de Akira Tozawa incendiaron un generador de energía con un cóctel de bombas molotov, y el que la mitad de los Campeones de Parejas Raw, Montez Ford, fue víctima de un envenenamiento.

Según pudimos ver en el show de la marca roja de WWE, todo indica que Ángel Garza, Andrade o Zelina Vega, se metieron con la comida del catering de Montez Ford, lo que le causó una descomposición durante el combate que tuvo ante Garza de manera individual.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Al sonar la campana, ambos inician forcejeando.

Tras arrinconarlo contra el esquinero a Dawkins, Garza falla una embestida y sale del ring. Dawkins va tras él y lo avienta contra el plexiglas.

Al volver del comercial, Garza es quien domina a Dawkins en el centro del ring, pero recibe un rompecaras. El réferi cuenta hasta uno. Luego, Dawkins consigue una cuenta de dos al aplicar un Dropkick.

Tras bastidores, Demi observa y anima a Garza.

En el ring, Garza consigue un Dropkick sobre su rival, pero no consigue el Wing Clipper. El campeón se libera y le aplica un dropkick.

Montez Ford celebra, pero algo le sucedió y cae. Dawkins se distrae y Garza lo sorprende con un par de patadas. Cubre y logra la cuenta de tres.

Ángel Garza es el vencedor en un corto encuentro, que fue más comerciales que otra cosa. Nada que destacar, aunque no se entendió lo ocurrido con Montez Ford, a quien su compañero acudió a ver tras el encuentro.

Parece que Montez Ford está mejor y ambos forcejean en el ring.

Andrade consigue un back suplex y continúa el castigo.

Ford luce sin reacción, y Andrade lo castiga afuera del ring; sin embargo, Ford lo revierte y envía a Andrade contra el plexiglas. El réferi sigue el conteo.

Ya en el ring, Andrade lo derriba con un golpe de antebrazo y luego aplica un suplex. El réferi cuenta hasta dos.

Tras un breve intercambio, Ford derriba a Andrade y este busca el esquinero y lo recibe con una patada. Sin embargo, Ford derriba a Andrade con un dropkick y lo saca del ring.

Montez Ford toma impulso y se lanza con un tope con giro. Pero al festejar, se vuelve a marear y cae. Fue lo mismo que ocurrió en la lucha anterior.

.....What just happened to @MontezFordWWE on #WWERaw? pic.twitter.com/x6TNOenJpd