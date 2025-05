El episodio de WWE SmackDown del 16 de mayo será parte del siguiente evento premium, Money in the Bank. Este no tuvo sitio durante el último Monday Night Raw, que se centró más bien en el nuevo Saturday Night’s Main Event.

► Money in the Bank 2025

Pero a falta de menos de un mes para el show del 7 de junio en el Intuit Dome en Inglewood, California (Estados Unidos) es comprensible que ya comience a prepararse lo que pasará en cada uno de los combates. Empezando por los dos por los maletines de Money in the Bank. Y aquí entra la novedad que traemos ahora. En el programa de la marca azul, van a disputarse algunas primeras luchas clasificatorias. Por ahora se desconoce cuántas y si serán varoniles y femeniles. Pero las siguientes no tardarán ya que serán en el programa de la marca roja del 19 de mayo.

En espera de saber más, esto decía recientemente Dominik Mysterio de Money in the Bank:

«Amigo, mientras no esté colgando de nada, estoy dentro. Estoy totalmente dentro. Este título, el Campeonato Intercontinental, en realidad es bastante pesado. Así que estaría bien tener un maletín para guardarlo y llevarlo. Ahora que lo pienso, tiene sentido.» Siento que sería muy diferente con el maletín de Money in the Bank. Todo el mundo piensa: ‘El título mundial, el título mundial’, pero es como… sé que voy a llegar ahí. Sé que algún día será mío, ¿verdad? Así que no tengo prisa. Estoy pensando a largo plazo, ¿sabes? Con Money in the Bank, estoy pensando en que JD [McDonagh] y yo vayamos a SmackDown y les quitemos los títulos a The Street Profits, y luego quizás volvamos a Raw y canjeemos el Money in the Bank por los títulos en pareja, JD y yo. Eso nunca se ha hecho antes. Amigo, me encantaría canjear mi maletín de Money in the Bank por unos títulos en pareja. Sería genial. Nunca ha pasado. Todo el mundo es egoísta y quiere ir por un título individual. No. Yo quiero traer a mis chicos conmigo, ya sea Finn [Balor], JD o Carlito. Al diablo, incluso si es para uno de ellos, canjearía el maletín y diría: ‘No es para mí, es para ellos’, y les daría algo de oro. Así que estoy aquí para cambiar las cosas y hacer historia para Judgment Day«,