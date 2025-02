Como ya lo hemos dicho aquí en SÚPER LUCHAS, WWE está buscando que el evento premium Money in the Bank 2025 se realice fuera de los Estados Unidos. Y así las cosas, este sería, al menos, por ahora, el tercer evento premium que WWE realizaría en este 2025 fuera de su territorio.

Recientemente, Wrestle Votes, una fuente que en ocasiones ha sido confiable, y en otras no, aseguró que el Money in the Bank 2025 todavía no tiene sede definida, pero que a nivel interno se habla de que WWE está trabajando para que el evento premium se realice a inicios de julio de este año, y en una sede internacional. Este fue su reporte:

► Money in the Bank 2025 se realizaría fuera de los Estados Unidos

«En una actualización del programa de esta semana con Bill Apter en Backstage Pass del martes por la noche, podemos confirmar que WWE ha tenido conversaciones sobre la posibilidad de realizar Money in the Bank de este año en una ubicación internacional a principios de julio.

«Sin embargo, nuestra fuente indica que aún no hay nada confirmado. Actualmente, los eventos internacionales programados por WWE incluyen una fecha en Arabia Saudita en junio, así como Clash at the Castle Paris, el evento premium anunciado para agosto, cuya noticia fue revelada la semana pasada durante WrestleMania«.