Money in the Bank 2020 será intercalado con otras luchas

Poco a poco vamos sabiendo más detalles de cómo será el evento de PPV Money in the Bank 2020 de este 10 de mayo. La semana pasada reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que las dos luchas de escaleras en las que estarán en juego el maletín de dinero en el banco que representa una oportunidad titular dentro de los 365 días de obtenido el mismo, tanto femenil como varonil, se realizarán al mismo tiempo. Ahora se sabe que la lucha no será similar a las de los anteriores eventos. ¿Por qué razón?

► Money in the Bank 2020

De acuerdo a Mike Johnson, de Pro Wrestling Insider, WWE tomó la decisión de intercalar las luchas de Money in the Bank con las demás luchas programadas dentro del cartel. Es decir, iniciarán las luchas en las Titan Towers de Stamford, Connecticut (ya grabadas), y al mismo tiempo se realizarán los otros combates desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida y van pasando los minutos y se regresa a la señal de Money in the Bank. Esto dijo Johnson:

For the first time ever, the Men's and Women's #MITB Ladder Matches will be happening SIMULTANEOUSLY! #SmackDown pic.twitter.com/iF4abSludy — WWE (@WWE) May 2, 2020

"El concepto que me dijeron es que va a ser como ese show de Impact en el que tenían gente luchando por todo el lugar durante una hora. Comenzarán la transmisión con 'esto es lo que está sucediendo en las Titan Towers' y veremos un resumen de lo que está pasando allí, y luego volveremos al WWE Performance Center y durante las luchas y los segmentos habrán escenas a doble pantalla o pantalla dividida con las acciones desde ambos lugares emitiéndose.

"A lo largo de lo que dure la lucha, veremos cómo los luchadores compiten en las oficinas centrales de WWE y cómo suben por los distintos pisos hasta llegar a la terraza. No será como un segmento largo con la lucha de Money in the Bank, lo usarán como señuelo para mantener entretenidas a las personas durante el transcurso de la transmisión".