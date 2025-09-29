Monday Night RAW retomará su horario habitual en octubre

Durante el pasado mes de septiembre, los horarios de Monday Night Raw se adelantaron una hora con la finalidad de que el inicio de la nueva temporada de la NFL no afectara mayormente al programa, aunque el cambio fue implementado a modo de prueba durante las últimas dos semanas.

► WWE RAW empezaba una hora antes en septiembre

Este lunes será el último Monday Night RAW del mes de septiembre y se mantendrá el mismo horario de las últimas dos semanas; sin embargo, en el mes de octubre volverá al horario tradicional de las 8 pm hora del Este de los Estados Unidos, con excepción del programa del 13 de octubre, que es el posterior Crown Jewel: Perth. Allí, dado que las Superestrellas continuarán en Australia y evidentemente el programa se transmitirá en vivo desde aquel país, lo cual implica que ese día los fanáticos de América Latina tendremos la oportunidad de verlo en horas de la mañana, específicamente a las 8 de la mañana en el horario del este de los Estados Unidos.

Fightful Select señaló en un informe reciente que los programas de octubre volverán a los horarios habituales debido a que estos se celebrarán fuera de la costa este, esto es, en Dallas, Texas; Sacramento, California; y Anaheim, California. Por lo tanto, habría sido difícil para los aficionados locales concurrir a las arenas, ya que habrían tenido que estar en la arena a horas más tempranas del día, coincidiendo con un horario mayormente laboral. Sin embargo, el mismo informe da cuenta de que la compañía aún está considerando qué hacer con la hora de inicio de los episodios de Raw en Boston y el Madison Square Garden.