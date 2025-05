► Los momios de WWE Saturday Night’s Main Event

Este próximo sábado 24 de mayo, WWE va a celebrar una nueva edición del evento especial Saturday Night’s Main Event, la tecera de la nueva vida del mismo y la segunda de tres confirmadas hasta el momento de 2025.

R-Truth will take on his childhood hero @JohnCena at #SNME 🔥

🎟️ https://t.co/ckGyf6ON3y pic.twitter.com/RvnK8LCNoo

— WWE (@WWE) May 17, 2025