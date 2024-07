UFC On ESPN 60 tendrá lugar el próximo sábado 20 de julio por la noche en Las Vegas y puedes consultar los momios de la cartelera completa a continuación.

En el evento principal habrá acción en el peso paja femenino, ya que la número 3 del ranking, Amanda Lemos, viene de una victoria por decisión contra Mackenzie Dern para luchar contra Virna Jandiroba, que lleva una racha de tres victorias consecutivas.

Tras su derrota en la lucha por el título ante Zhang Weili hace casi un año, Lemos se recuperó con una impresionante victoria por decisión sobre Mackenzie Dern en febrero. Jandiroba lleva tres victorias consecutivas, todas por decisión, desde su derrota ante Amanda Ribas hace casi tres años.

En el combate coestelar, Brad Tavares ha perdido tres de sus últimos cuatro combates, mientras que su oponente, Park Jun Yong, vio rota su racha de cuatro victorias la última vez que se enfrentó a Andre Muniz, al que derrotó por decisión dividida.

El hawaiano Tavares ha pasado por una mala racha, con derrotas en tres de sus últimos cuatro combates, empezando por un revés por decisión ante el actual campeón, Dricus Du Plessis. El pasado agosto, sin embargo, su única victoria en los últimos tres años fue un gran triunfo sobre el ex campeón Chris Weidman.

Park llevaba cuatro victorias consecutivas, tres de ellas por la vía del estrangulamiento por detrás -aunque ninguna de ellas fue considerada merecedora de bonificaciones tras el combate para el surcoreano-, hasta que cayó por decisión dividida ante Andre Muniz el pasado mes de diciembre. Podría decirse que una victoria sobre Tavares sería su mayor triunfo hasta la fecha.

Steve García lleva una racha de tres combates invicto en su pelea contra Choi Seung-Woo, que obtuvo su primera victoria en cuatro combates la última vez. Kurt Holobaugh, por su parte, ha terminado 1-1 en su tercera etapa en la UFC y ahora luchará contra Kaynan Kruschewsky, que fue noqueado en su debut en el octágono en noviembre del año pasado.

El encargado de abrir la cartelera principal será Doo Ho Choi, «el superboy coreano», cuyo único combate en los últimos cuatro años y medio terminó en empate mayoritario en febrero del año pasado, y que ahora se enfrentará a Bill Algeo, que fue noqueado por Kyle Nelson en marzo.

Echa un vistazo a los momios de la tarjeta completa de UFC On ESPN 60 a continuación.

Cartel principal (ESPN, 8 p.m. ET)

Amanda Lemos (+115) vs. Virna Jandiroba (-135)

Jun yong Park (-185) vs. Brad Tavares (+155)

Seungwoo Choi (+120) vs. Steve Garcia (-140)

Kurt Holobaugh (+135) vs. Kaynan Kruschewsky (-160)

Cody Durden (-125) vs. Bruno Silva (+105)

Bill Algeo (-160) vs. Dooho Choi (+135)

Cartel Preliminar (ESPN2/ESPN+, 5 p.m. ET)

Hyder Amil (+160) vs. Jeong Yeong Lee (-190)

Cody Gibson (-240) vs. Brian Kelleher (+195)

Dione Barbosa (+165) vs. Miranda Maverick (-195)

Trey Ogden (+125) vs. Loik Radzhabov (-150)

Luana Carolina (-105) vs. Lucie Pudilova (-115)

Thomas Petersen (+130) vs. Mohammed Usman (-155)