UFC Fight Night 254 se llevará a cabo este próximo sábado 15 de marzo por la noche en el UFC Apex en Las Vegas y tenemos los momios para la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el principal incluso hay una revancha de peso medio entre Marvin Vettori y Roman Dolidze, con Vettori después de haber ganado su pelea anterior en 2023 por decisión unánime. Vettori perdió su siguiente pelea ese mismo año y no ha vuelto a pelear desde entonces, mientras que Dolidze ha ganado sus dos últimas peleas.

Una racha de cinco peleas ganadas le valió una oportunidad por el título en 2021 contra el entonces campeón Israel Adesanya. Pero después de esa derrota por decisión unánime, ha alternado victorias y derrotas, y los reveses han sido contra excampeones y aspirantes al título. La pelea contra Dolidze es una revancha de hace dos años que Vettori ganó.

Dolidze llevaba cuatro victorias consecutivas y tres bonificaciones seguidas cuando fue superado por Vettori en su primer enfrentamiento en 2023. Después perdió por decisión ante Nassourdine Imavov, pero ahora ha ganado consecutivamente a Holland y Smith en 2024.

Chidi Njokuani consiguió dos victorias consecutivas el año pasado y ahora se enfrentará en el evento coestelar a Elizeu Zaleski dos Santos, que terminó 1-1 en el mismo periodo.

El pasado noviembre, Zaleski dos Santos volvió a la senda del triunfo al noquear en 75 segundos al entonces invicto Zach Scroggin. Después de una racha de tres peleas, Njokuani ha vuelto a la senda de la victoria tras imponerse por decisión 2024 a Gooden y Rhys McKee.

Choi Seung-Woo ha perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, pero aún así tiene una oportunidad en el cartel principal contra el debutante Kevin Vallejos, que perdió ante la estrella emergente Jean Silva en la Contender Series en 2023, pero luego consiguió una victoria por nocaut técnico en el primer asalto en su segunda aparición en el programa el año pasado.

Alexander Hernández fue otro peleadores en una racha de 1-4 no hace mucho tiempo, pero después de haber conseguido una victoria en su haber la última vez que se cuadra ahora a Kurt Holobaugh, que ganó TUF temporada 31 en 2023 para iniciar su tercera etapa en la UFC y desde entonces ha recogido una victoria y una derrota.

Da’Mon Blackshear sufrió una derrota por nocaut en 18 segundos seguida de una victoria por sumisión en el primer asalto el año pasado y ahora pelea contra Cody Gibson, que lleva 2-2 en su segunda carrera en el octágono.

You Su-Young, que llega tras ganar en su debut en la UFC el pasado noviembre, se enfrentará a AJ Cunningham, que perdió por nocaut técnico en su primer combate en el octágono hace un año.

Consulta a continuación los momios para el programa completo de UFC Fight Night 254.

Cartel principal

Marvin Vettori -140 vs. Roman Dolidze +120

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 140 dólares a Marvin Vettori.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Roman Dolidze se ganará 120 dólares.

Elizeu Zaleski dos Santos -175 vs. Chidi Njokuani +145

Seungwoo Choi +320 vs. Kevin Vallejos -410

Alexander Hernandez -205 vs. Kurt Holobaugh +170

Da’Mon Blackshear -360 vs. Cody Gibson +285

A.J. Cunningham +500 vs. Su Young You -700

Cartel Preliminar

Waldo Cortes-Acosta -170 vs. Ryan Spann +140

Sam Hughes +210 vs. Stephanie Luciano -260

Diyar Nurgozhay -290 vs. Brendson Ribeiro +235

Josias Musasa -625 vs. Carlos Vera +455

Daniel Barez +250 vs. Andre Lima -310

Priscila Cachoeira +170 vs. Josiane Nunes -205

Yuneisy Duben +400 vs. Carli Judice -535