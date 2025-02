Momios UFC Vegas 103: Manel Kape vs Asu Almabayev

UFC Fight Night 253 se llevará a cabo este próximo sábado por la noche, 1 de marzo en Las Vegas y tenemos los momios para la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento principal Manel Kape viene de cinco victorias en sus últimas seis peleas para enfrentarse a Asu Almabayev, que entra con poca antelación para reemplazar a Brandon Royval y ha ganado sus cuatro peleas en el Octágono hasta ahora.

Kape ha tenido muchos altibajos en la UFC, incluidas más peleas canceladas que la media de los peleadores. Viene de noquear en el tercer asalto a Bruno Silva y esta semana iba a enfrentarse al ex aspirante al título Brandon Royval, hasta que una lesión obligó a cambiar a Almabayev.

Kape es el tercer rival de Almabayev, después de que Steve Erceg y Allan Nascimento se quedaran en el camino para preparar este combate principal con Kape. Tras una victoria por sumisión en su debut en la UFC, Almabayev lleva tres victorias consecutivas por decisión.

Cody Brundage sólo cosechó una derrota y un empate el año pasado, pero este fin de semana se enfrentará en el evento coestelar a Julián Márquez, a quien le está yendo peor, ya que ha perdido por golpes en cada una de sus tres últimas peleas.

Después de perder por sumisión ante Bo Nickal, la pelea de Brundage con Abdul Razak Alhassan fue nula después de que Brundage propinara golpes ilegales en la nuca. Estaba previsto que peleara con Ryan Loder, pero le sustituyó Márquez.

Márquez tomó una taza de café en 2021 como una mercancía caliente en el peso medio con sumisiones consecutivas ganadoras de bonos y un enamoramiento viral de Miley Cyrus. Desde entonces, no ha habido más que peleas canceladas y tres derrotas por nocaut, lo que lo deja muy necesitado de una victoria.

Nasrat Haqparast se prepara para enfrentarse a Esteban Ribovics, que perdió en su debut en la UFC, pero desde entonces ha encadenado tres victorias consecutivas. Austen Lane cosechó su primera victoria en cuatro intentos en la UFC la última vez y ahora se enfrenta al nuevo recluta de las Contender Series Mario Pinto, que tiene un récord de 9-0.

Hyder Amil lleva un 2-0 en la UFC y un 10-0 en toda su carrera hasta la fecha, y ahora intentará prolongar esa racha contra William Gomis, que ha ganado sus cuatro peleas desde que se unió a la promoción.

El invicto Danny Barlow se ha asegurado dos victorias consecutivas en el octágono hasta la fecha y ahora pelea contra Sam Patterson, que ha cosechado dos victorias consecutivas por sumisión desde que fue derrotado en su debut en la UFC.

Echa un vistazo a los momios para la tarjeta completa de UFC Vegas 103 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 7 p.m. ET)

Manel Kape -245 vs. Asu Almabayev +200

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 245 dólares a Manel Kape.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Asu Almabayev se ganará 200 dólares.

Cody Brundage +140 vs. Julian Marquez -170

Nasrat Haqparast +210 vs. Esteban Ribovics -260

Austen Lane +280 vs. Mario Pinto -380

Hyder Amil +175 vs. William Gomis -210

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 4 p.m. ET)

Danny Barlow -300 vs. Sam Patterson +400

Chepe Mariscal -450 vs. Ricardo Ramos +325

John Castaneda -220 vs. Douglas Silva de Andrade +180

JJ Aldrich -185 vs. Andrea Lee +155

Lucas Almeida +160 vs. Danny Silva -190

Luana Carolina -135 vs. Montana De La Rosa +115

Charles Johnson +105 vs. Ramazan Temirov -125