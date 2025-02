UFC Fight Night 251 se llevará a cabo este próximo sábado 15 de febrero por la noche en Las Vegas y puedes ver los momios para la tarjeta de pelea completa a continuación.

Jared Cannonier sufrió derrotas consecutivas en su campaña 2024 y ahora trata de volver a la columna de las victorias en el evento principal de peso medio contra Gregory Rodrigues, que está en una racha de tres peleas ganadas.

Cannonier se encuentra en una pelea estelar principal por séptima vez en ocho eventos. Desde su derrota en una pelea por el título ante el entonces campeón Israel Adesanya a mediados de 2022, lleva un balance de 2-2, pero las derrotas han sido consecutivas ante Nassourdine Imavov y Caio Borralho, lo que le ha relegado al resto del pelotón en la lucha por el título.

Con tres victorias consecutivas, Rodrigues podría estar haciendo su movimiento – y una victoria sobre Cannonier sería, con mucho, la mayor muesca en su cinturón hasta ahora.

Calvin Kattar no ha ganado ninguna de sus tres últimas peleas, pero aún así tendrá la oportunidad de enfrentarse en el evento principal a Youssef Zalal, que ha encadenado tres victorias consecutivas por sumisión desde que se reincorporó a la UFC el año pasado.

Los observadores astutos de las MMA miran más allá del mediocre récord de 7-6 de Kattar en la UFC para ver que sus derrotas han sido realmente sólo ante la élite de la división, y el único de esos seis reveses que fue una parada fue porque se reventó la rodilla contra Arnold Allen. Las otras derrotas son parte de una fila de asesinatos: Los excampeones Max Holloway y Aljamain Sterling, además de Josh Emmett, Zabit Magomedsharipov y Renato Moicano.

Zalal es el gran favorito por tercera pelea consecutiva, y en las dos primeras se llevó las bonificaciones posteriores al combate. Atrás queda la racha de 0-3-1 que comenzó con una derrota por decisión ante el actual campeón, Ilia Topuria. Esa racha le valió la expulsión de la UFC, pero ahora lleva seis peleas con seis victorias, incluidas tres por estrangulamiento en las tres peleas que ha disputado desde su regreso.

Edmen Shahbazyan sólo tiene dos victorias en sus últimas cinco peleas, pero eso es mejor que su oponente Dylan Budka, que aún no ha saboreado la victoria en sus dos peleas en la UFC hasta el momento.

Ismael Bonfim está 2-1 en la UFC hasta el momento y viene de una victoria el año pasado antes de su pelea contra Nazim Sadykhov, que tiene dos victorias y un empate en la promoción hasta el momento, pero luchó por última vez a finales de 2023.

Rodolfo Vieira llega tras dos victorias consecutivas por sumisión para pelear contra Andre Petroski, que ganó dos de sus tres peleas del año pasado. Y la apertura de la tarjeta principal será Connor Matthews, que fue TKO en su debut en la UFC y ahora lucha contra José Delgado, que hará su primera aparición en la UFC después de una victoria por KO en la Contender Series.

Echa un vistazo a los momios para la tarjeta completa de UFC Fight Night 251 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 7 p.m. ET)

Jared Cannonier +170 vs. Gregory Rodrigues -205

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 205 dólares a Gregory Rodrigues.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jared Cannonier se ganará 170 dólares.

Calvin Kattar +310 vs. Youssef Zalal -395

Dylan Budka +250 vs. Edmen Shahbazyan -310

Ismael Bonfim -160 vs. Nazim Sadykhov +135

Andre Petroski +180 vs. Rodolfo Vieira -220

Jose Delgado -230 vs. Connor Matthews +190

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 4 p.m. ET)

Angela Hill -125 vs. Ketlen Souza +105

Jesus Aguilar +285 vs. Rafael Estevam -360

Gabriel Bonfim -220 vs. Khaos Williams +180

Vince Morales +195 vs. Elijah Smith -240

Don’Tale Mayes +165 vs. Valter Walker -200

Julia Avila +340 vs. Jacqueline Cavalcanti -440