Momios UFC Vegas 100: Neil Magny vs Carlos Prates

UFC Fight Night 247 se lleva a cabo este próximo sábado por la noche en Las Vegas y tenemos la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento principal el veterano Neil Magny ha estado atrapado en un patrón de ganar uno y perder uno en los últimos años, ya que ahora se prepara para pelear contra Carlos Prates, quien a modo de contraste no ha perdido una pelea desde 2019 y está 3-0 en el UFC hasta ahora.

Magny, de 37 años, que llegó a ser un aspirante en las 170 libras, ha alternado derrotas y victorias en sus últimas ocho peleas. Prates llegó a la escena en LFA en 2022, luego DWCS, luego el UFC – y ha sido todo finalizaciones en todo el camino.

En el evento co-principal, La única pelea de Ricky Turcios en los dos últimos años fue una derrota por sumisión en junio, y ahora se enfrentará a Bernardo Sopaj, que cayó por KO en su debut promocional a principios de año.

Cody Garbrandt quedó fuera de UFC Vegas 100 ya que obligado a abandonar debido a razones no reveladas. El nativo de Ohio buscaba recuperarse fuera de los rankings este fin de semana en Las Vegas , donde estaba programado para luchar contra el poderoso Miles Johns en el evento co-principal del UFC Vegas 100.

Según el reportero de MMA Cole Shelton, sin embargo, el ex campeón del peso gallo se ha retirado días antes del evento organizado por Apex. La razón de su retirada aún no ha sido revelada.

La derrota por decisión de Karolina Kowalkiewicz la última vez puso fin a una racha de cuatro peleas ganadas y ahora intentará volver a la pista contra Denis Gomes, que está 3-2 en sus últimas cinco peleas.

Gerald Meerschaert ha ganado dos combates por sumisión en lo que va de año, y ahora se prepara para enfrentarse al debutante Reiner de Ridder, ex bicampeón de ONE FC.

Luana Pinheiro, que viene de dos derrotas consecutivas, se enfrentará a Gillian Robertson, que ha ganado sus dos últimas peleas.

Consulta a continuación el programa completo de UFC Fight Night 247.}

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 7 p.m. ET)

Neil Magny (+475) vs. Carlos Prates (-800)

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 800 dólares a Carlos Prates.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Neil Magny se ganará 475 dólares.

Bernardo Sopaj (-270) vs. Ricky Turcios (+220)

Reinier de Ridder (-300) vs. Gerald Meerschaert (+240)

Denise Gomes (-475) vs. Karolina Kowalkiewicz (+340)

Luana Pinheiro (+240) vs. Gillian Robertson (-300)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 4 p.m. ET)

Nicolas Dalby (-115) vs. Elizeu Zaleski dos Santos (-105)

Mansur Abdul-Malik (-370) vs. Dusko Todorovic (+275)

Charlie Radtke (-170) vs. Matthew Semelsberger (+140)

Da’Mon Blackshear (-290) vs. Cody Stamann (+235)

Melissa Mullins (-235) vs. Klaudia Sygula (+190)

Gaston Bolanos (+150) vs. Cortavious Romious (-180)

Tresean Gore (-185) vs. Antonio Trocoli (+155)