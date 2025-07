UFC On ABC 9 se llevará a cabo este sábado 26 de julio por la noche en Abu Dabi. A continuación, les presentamos los momios para la cartelera completa.

En el evento principal, el excampeón de peso mediano Robert Whittaker intentará recuperarse de su derrota por sumisión en el primer asalto ante Khamzat Chimaev en su último combate, cuando se enfrente al excampeón de dos divisiones de ONE FC, Reiner de Ridder, quien tiene un récord de 3-0 en UFC hasta el momento.

Robert Whittaker es un peleador muy completo, buena base de karate para los golpes, combina bien los golpes, a menudo dirigiéndolos a la cabeza, el cuerpo y las piernas, amplio arsenal de golpes, excelentes combinaciones, buena potencia, buen ritmo, sólida base de lucha para el combate en el suelo, buena defensa contra derribos, sólido control en el suelo, ground and pound decente, buena resistencia cardiovascular, resistente y de gran experiencia.

Por su parte Reiner de Ridder tiene una sólida base en jiu-jitsu para el grappling, amplio arsenal de derribos, control pesado en posición dominante, transiciones fluidas, ground and pound eficaz, amenaza de sumisión, buen trabajo en el clinch, base suficiente en kickboxing para el striking, avanza bien, cardio decente y es muy resistente.

El excampeón de peso gallo Petr Yan viene de dos victorias consecutivas para pelear en el evento coestelar contra Marcus McGhee, quien lleva una racha de cuatro victorias.

Petr Yan tiene una base de boxeo y muay thai de élite muy versátil, excelente guardia alta, inteligencia de combate, ritmo de golpeo elevado, directo potente, base en lucha para el combate en el suelo, buen control en el suelo, muy buena condición física, muy sólido.

Por su parte Marcus McGhee posee una base muy potente en boxeo para el combate de pie, combinaciones de boxeo sencillas pero eficaces, avanza lanzando golpes potentes, contraataque sólido, buenos golpes por encima de la cabeza y ganchos cuando acorta la distancia, buen trabajo en el clinch, base en lucha para el combate en el suelo, transiciones correctas desde arriba, ligera amenaza en sumisiones, golpes potentes en el suelo, explosivo, buen cardio en los intercambios de pie.

Bryce Mitchell viene de una derrota por sumisión en abril para pelear contra Said Nurmagomedov, quien también fue derrotado en su última aparición en el octágono a principios de año.

El inicio de cuatro victorias de Shara Magomedov en la UFC fue truncado por Michael Page en su última pelea, y ahora busca retomar el rumbo contra Marc-André Barriault, quien puso fin a una mala racha de tres derrotas hace un par de meses gracias a una victoria por KO en el primer asalto.

Nikita Krylov fue noqueado en su última pelea, pero había ganado tres consecutivas antes, y ahora se enfrenta a Bogdan Guskov, quien lleva una racha de tres victorias.

Vea los momios para la cartelera completa de UFC On ABC 9 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ABC/ESPN+, noon ET)

Robert Whittaker -150 vs. Reinier de Ridder +125

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 150 dólares a Robert Whittaker.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Reinier de Ridder se ganará 125 dólares.

Marcus McGhee +300 vs. Petr Yan -400

Marc-Andre Barriault +450 vs. Shara Magomedov -700

Asu Almabayev -105 vs. Jose Ochoa -115

Bogdan Guskov +160 vs. Nikita Krylov -190

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 9 a.m. ET)

Bryce Mitchell -115 vs. Said Nurmagomedov -105

Carlos Leal -475 vs. Muslim Salikhov +340

Da’Mon Blackshear -330 vs. Davey Grant +260

Amanda Ribas -175 vs. Tabatha Ricci +145

Ibo Aslan -265 vs. Billy Elekana +215

Steven Nguyen -350 vs. Mohammad Yahya +270

Marcus Buchecha -310 vs. Martin Buday +245