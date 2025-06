UFC On ABC 8 se celebrará el próximo sábado en Azerbaiyán y a continuación puedes consultar los momios para el programa completo de peleas.

En el evento principal hay un choque de peso semipesado como el ex campeón Jamahal Hill intenta sacudirse de derrotas consecutivas cuando se enfrente a Khalil Rountree Jr, que recibió elogios por su actuación a pesar de perder por TKO a Alex Pereira en su desafío por el título en octubre pasado.

Hill ganó el título de peso semipesado a principios de 2023 contra Glover Teixeira, tras una racha de cuatro victorias consecutivas que le permitió ganar cuatro bonos posteriores a cada combate. Renunció al título ese mismo año debido a una lesión fuera de las MMA. En una pelea por el título contra el entonces campeón Alex Pereira, fue noqueado en el primer asalto en UFC 300. A principios de este año, en UFC 311 contra Jiri Prochazka, fue noqueado en el tercer asalto, la primera de sus derrotas.

Una racha de cinco victorias consecutivas con tres bonificaciones posteriores le dio a Rountree una oportunidad contra el entonces campeón Alex Pereira el pasado octubre, pero fue golpeado y finalmente cayó por nocaut técnico en el cuarto asalto. Tenía previsto regresar hace dos meses contra Hill, pero este se retiró. Ahora busca su primera victoria desde que noqueó al ex aspirante al título Anthony Smith a finales de 2023.

En el combate coestelar, Rafael Fiziev se encuentra en la extraña situación de intentar remontar tres derrotas consecutivas cuando se enfrente a Ignacio Bahamondes, quien, por el contrario, viene de un trío de victorias.

Tras una derrota ante Ludovit Klein hace poco menos de dos años, Bahamondes ha estado en racha con tres finalizaciones en el primer asalto, todas con bonificaciones posteriores a la pelea. Christos Giagos fue víctima de una patada a la cabeza y estranguló a Torres y Turner, este último hace tres meses en UFC 313.

Fiziev era uno de los peleadores más destacados de la promotora, con una racha de cinco victorias consecutivas y cinco bonificaciones posteriores. Pero a principios de 2023, perdió una pelea reñida contra Justin Gaethje, ganador de la bonificación a la Pelea de la Noche, lo que lo sumió en su actual racha de tres derrotas. Esta racha incluye una revancha contra Gaethje hace apenas tres meses, donde volvió a caer por decisión.

El ex peleador de Rizin y Bellator Tofiq Musayev debuta en la UFC el sábado contra Myktybek Oralbai, que viene de una derrota, pero que había ganado sus dos primeras peleas en el octágono. Curtis Blaydes fue noqueado por Tom Aspinall en una pelea por el título interino de los pesos pesados hace casi un año y ahora regresa para pelear con Rizvan Kuniev, que llega de las Contender Series con un récord de 12-2.

Nazim Sadykhov ha logrado tres victorias y un empate en lo que va de carrera en la UFC y ahora se enfrentará a Nikolas Motta, que lleva 3-2 (+1nc) en el octágono. Abrirá la cartelera principal Muhammad Naimov, que logró una victoria a principios de año para sumar un 4-1 en lo que va de UFC, y que ahora pelea con Bogdan Grad, que debutó en la promoción en febrero por nocaut técnico.

Vea los momios para la cartelera completa de UFC On ABC 8 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ABC, 3 p.m. ET)

Jamahal Hill +135 vs. Khalil Rountree -160

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 160 dólares a Khalil Rountree.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jamahal Hill se ganará 135 dólares.

Ignacio Bahamondes -110 vs. Rafael Fiziev -110

Curtis Blaydes -290 vs. Rizvan Kuniev +235

Tofiq Musayev +140 vs. Myktybek Orolbai -165

Nikolas Motta +350 vs. Nazim Sadykhov -455

CARTEL PRELIMINAR (ESPN/ESPN+, mediodía ET)

Oban Elliott -500 vs. Seok Hyun Ko +380

Ismail Naurdiev +165 vs. JunYong Park -200

Melissa Mullins -270 vs. Daria Zhelezniakova +220

Irina Alekseeva -280 vs. Klaudia Sygula +225

Azat Maksum +285 vs. Tagir Ulanbekov -360

Hamdy Abdelwahab -175 vs. Mohammed Usman +145