Momios UFC Macao: Petr Yan vs Deiveson Figueiredo

UFC Fight Night 248 se celebra este sábado en Macao, China, y a continuación te ofrecemos los momios para el programa completo de peleas.

El evento, que se celebrará en Macao (China), supone la cuarta salida de la UFC a la región y su primera noche de pelea en Macao desde 2014, por lo que se trata de un regreso muy esperado después de casi una década. Con las apuestas ya altas, los aficionados de todo el mundo, están ansiosos por saber quienes saldrán con la victoria en la noche de peleas.

En el principal incluso hay un choque de peso gallo de los ex campeones como el ex titular 135lb Petr Yan va en contra de ex peso mosca rey Deiveson Figueiredo.

Petr Yan ganó el título vacante de peso gallo contra Aldo en 2020, pero lo perdió ante Aljamain Sterling por descalificación en 2021. La pérdida del título inició su actual racha de 2-4, aunque se recuperó en marzo contra Song.

Deiveson Figueiredo ganó el título vacante de peso mosca contra Benaavidez en 2020, pero lo perdió ante Brandon Moreno en 2021. Volvió a ganarlo en 2022, pero volvió a perderlo ante él en su cuarta pelea consecutiva en 2023. Subió al peso gallo y ha estado perfecto hasta ahora.

En el combate coestelar, Yan Xiaonan regresa tras su fracaso en la lucha por el título del peso mosca para enfrentarse a Tabatha Ricci, que ha cosechado dos victorias consecutivas en lo que va de 2024.

La china Xiaonan hará su regreso después de perder la oportunidad del título ante la campeona Weili Zhang en abril. Por su parte, Ricci lleva dos victorias consecutivas en 2024 y buscará su tercera victoria en un año natural en la UFC, algo poco habitual entre las mujeres. En total, ha ganado seis de siete combates.

Song Kenan obtuvo una victoria por decisión a principios de año y ahora pelea contra Muslim Salikhov, que fue noqueado en febrero, pero desde entonces se ha recuperado con una victoria sobre Santiago Ponzinibbio.

Wang Cong debutó en la UFC con una victoria por KO en agosto y ahora peleará con Gabriella Fernandes, que perdió sus dos primeras peleas en el octágono, pero logró una victoria la última vez.

Volkan Oezdemir, ex aspirante al título del semipesado, llega tras dos victorias consecutivas y se enfrentará a un Carlos Ulberg en plena forma, que acumula una racha de seis victorias seguidas.

Para abrir el cartel principal, Zhang Mingyang lleva una racha de 10 victorias consecutivas, incluida una en su debut en la UFC el pasado mes de febrero, y ahora se enfrentará a Ozzy Díaz, que hace su primera aparición en la UFC tras dos victorias por la vía de los golpes en la promoción de la LFA.

Cartel UFC Fight Night 248 desde Macao, China

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 6 a.m. ET)

Petr Yan (-330) vs. Deiveson Figueiredo (+255)

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 330 dólares a Petr Yan.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Deiveson Figueiredo se ganará 255 dólares.

Yan Xiaonan (-190) vs. Tabatha Ricci (+160)

Song Kenan (+140) vs. Muslim Salikhov (-170)

Wang Cong (-725) vs. Gabriella Fernandes (+450)

Volkan Oezdemir (+230) vs. Carlos Ulberg (-280)

Ozzy Diaz (+260) vs. Zhang Mingyang (-340)

UFC Fight Night 248 prelim betting odds

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 3 a.m. ET)

Balgyn Jenisuly (+120) vs. Su Young You (-140)

Dong Hoon Choi (-130) vs. Kiru Sahota (+110)

Xiaocan Feng (-300) vs. Ming Shi (+240)

Carlos Hernandez (-190) vs. Nyamjargal Tumendemberel (+160)

Lone’er Kavanagh (-340) vs. Jose Ochoa (+260)

Quang Le (-105) vs. Xiao Long (-115)

Hayisaer Maheshate (-210) vs. Nikolas Motta (+175)