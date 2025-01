El UFC Fight Night 250 se celebrará el próximo sábado 1 de febrero en Riad (Arabia Saudí) y a continuación te ofrecemos los momios para la cartelera completa de la pelea.

En el evento principal, el ex campeón de peso medio Israel Adesanya buscará sacudirse las primeras derrotas consecutivas de su carrera cuando se enfrente a Nassourdine Imavov, quien acumuló una racha de tres peleas ganadas en 2024.

Adesanya intentará romper la primera racha negativa de su carrera. Después de recuperar el título de peso medio de manos de Alex Pereira, lo cedió a Sean Strickland en el UFC 293. Tras 11 meses de ausencia, volvió a desafiar al actual campeón, Dricus du Plessis, por el cinturón. Tras 11 meses de ausencia, regresó para disputarle el cinturón al actual campeón, Dricus du Plessis, y fue sometido en el cuarto asalto.

Por su parte, Imavov acumula tres victorias consecutivas y un currículo redondo que incluye seis nocauts, cuatro sumisiones y cinco decisiones en las 15 victorias de su carrera.

En el combate coestelar, Shara Magomedov intentará prolongar su racha de cuatro victorias consecutivas en la pelea contra Michael «Venom» Page, que hasta la fecha lleva un 1-1 en la UFC.

Shara «Bullet» acumula tres premios consecutivos de bonificación tras una pelea. Todas sus peleas en la UFC han sido en Abu Dabi o Arabia Saudí.

Después de más de una década en Bellator, «MVP» llegó a la UFC y ganó en su debut contra Kevin Holland, pero fue superado por Ian Machado Garry en el UFC 303 el pasado mes de junio. Se trata de una pelea única en el peso medio, dijo Page, que sigue pensando en pelear en el peso welter en el futuro.

Mientras tanto, en el peso pesado, Sergei Pavlovich viene de dos derrotas consecutivas y se enfrentará a Jairzinho Rozenstruik, quien, por el contrario, ganó sus dos peleas del año pasado.

Said Nurmagomedov ha ganado cuatro de sus últimas cinco peleas, pero saldrá de una larga inactividad cuando se enfrente a Vinicius Oliveira, que ha cosechado dos victorias desde que se unió a la Contender Series.

Muhammad Naimov viene de la primera derrota de su carrera de cuatro peleas en la UFC hasta ahora para luchar contra Kaan Ofli, que sufrió una derrota por KO en su debut promocional el año pasado.

Consulta a continuación los momios para el programa completo de UFC Fight Night 250.

CARTEL PRINCIPAL

Israel Adesanya -175 vs. Nassourdine Imavov +145

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 175 dólares a Israel Adesanya.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Nassourdine Imavov se ganará 145 dólares.

Shara Magomedov -190 vs. Michael Page +160

Sergei Pavlovich -320 vs. Jairzinho Rozenstruik +250

Said Nurmagomedov -185 vs. Vinicius Oliveira +155

Muhammad Naimov -270 vs. Kaan Ofli +220

Shamil Gaziev -380 vs. Thomas Petersen +275

CARTEL PRELIMINAR

Damir Hadzovic +275 vs. Terrance McKinney -370

Mike Davis -140 vs. Fares Ziam +120

Mayra Bueno Silva +185 vs. Jasmine Jasudavicius -225

Lucas Alexander +100 vs. Bogdan Grad -120

Hamdy Abdelwahab -110 vs. Jamal Pogues -110