UFC Fight Night 246 se llevará a cabo la noche del próximo sábado 2 de noviembre en Edmonton, Alberta, Canadá y tenemos los momios para la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

En el evento principal hay acción de peso mosca como ex Brandon Moreno trata de sacudirse de derrotas consecutivas cuando se pelea con Amir Albazi, que está en una racha de cinco peleas ganadas, pero ha estado fuera de acción durante más de un año debido a una lesión en el cuello.

Moreno acumula dos derrotas consecutivas por primera vez en más de seis años. Se suponía que iba a pelear con Albazi en febrero, pero una lesión en el cuello le obligó a disputar la revancha con Royval, que perdió por decisión dividida. Albazi no pelea desde su victoria por decisión dividida contra Kara-France en junio de 2023. Estaba previsto que regresara en febrero contra Moreno, pero una lesión en el cuello le dejó fuera de combate.

En la pelea de cinco asaltos en el peso paja femenino, Erin Blanchfield tratará de recuperarse de su primera derrota en siete combates en la UFC cuando se enfrente a Rose Namajunas, que viene de dos victorias consecutivas.

Blanchfield podría haber aspirado al título si las cosas le hubieran ido de otra manera en marzo. Pero Manon Fiorot la derrotó en su segundo combate principal en tres peleas. La ex campeona Namajunas se recuperó de su derrota por el título ante Carla Esparza en mayo de 2022 y de su posterior derrota ante Manon Fiorot con victorias consecutivas sobre Ribas y Cortez a principios de este año. Namajunas peleará por tercera vez este año, algo que no hacía desde hace una década.

Derrick Lewis ha ganado dos de sus tres últimas peleas y quiere seguir sumando ante el invicto Jhonata Diniz, que lleva 8-0 en su carrera hasta la fecha, incluidas dos victorias en la UFC.

El sábado se cumplirán seis años de la derrota de Lewis ante Daniel Cormier en su primera oportunidad por el título de los pesos pesados de la UFC. Poco menos de tres años después, perdió un combate interino por el título ante Ciryl Gane, lo que supuso el inicio de su actual racha de 3-5 derrotas. Por su parte su rival, un brasileño, de 33 años, irrumpió en escena hace un año en la Contender Series de Dana White con un nocaut en la primera ronda. Su debut oficial en la UFC a principios de este año se saldó con un nocaut a Lane que le valió una bonificación, y ahora buscará un año natural perfecto de 3-0 como novato en la promoción.

Los reclutas de la Contender Series Caio Machado y Brendson Ribeiro necesitan imperiosamente una victoria el sábado por la noche tras sufrir sendas derrotas consecutivas en la UFC hasta la fecha. Marc-Andre Barriault ha perdido dos peleas seguidas, mientras que Dustin Soltzfus ha perdido dos veces por la vía de los golpes en sus tres últimas apariciones.

El invicto inicio de tres peleasde Mike Malott en la UFC terminó la última vez por TKO y ahora se enfrentará a Trevin Giles, que viene de dos derrotas consecutivas.

Echa un vistazo a los momios para la tarjeta completa de UFC Fight Night 246 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 8 p.m. ET)

Brandon Moreno -160 vs. Amir Albazi +135

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 160 dólares a Brandon Moreno.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Amir Albazi se ganará 135 dólares.

Erin Blanchfield -125 vs. Rose Namajunas +105

Jhonata Diniz -160 vs. Derrick Lewis +135

Caio Machado -160 vs. Brendson Ribeiro +135

Marc-Andre Barriault -205 vs. Dustin Stoltzfus +170

Trevin Giles +215 vs. Mike Malott -265

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 5 p.m. ET)

Pedro Munhoz -125 vs. Aiemann Zahabi +105

Ariane da Silva +170 vs. Jasmine Jasudavicius -205

Victor Henry -110 vs. Charles Jourdain -110

Jack Shore +200 vs. Youssef Zalal -245

Rodrigo Nascimento -130 vs. Alexandr Romanov +110

Garrett Armfield +130 vs. Serhiy Sidey -155

Chad Anheliger +145 vs. Cody Gibson -175

Jamey-Lyn Horth -205 vs. Ivana Petrovic +170