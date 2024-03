UFC Fight Night 239 tendrá lugar la noche del próximo sábado 16 de marzo en Las Vegas y a continuación te ofrecemos los momios de la cartelera completa.

El evento estará encabezado por una pelea de peso pesado entre Tai Tuivasa, que viene de una racha de tres peleas perdidas mientras se prepara para luchar contra Marcin Tybura, que sufrió una derrota por TKO ante Tom Aspinall la última vez, pero había ganado dos seguidas antes de eso.

Tai Tuivasa (15-6 MMA, 8-6 UFC) y Marcin Tybura iban a enfrentarse hace un mes en el UFC 298, pero una lesión en el pie de Tuivasa retrasó el encuentro. Ahora serán cabeza de cartel en lugar de estar sólo en la tarjeta. Tuivasa necesita urgentemente una victoria. Han pasado más de dos años desde que noqueó a Derrick Lewis para encadenar una racha de cinco victorias consecutivas por KO. Pero desde entonces, lleva tres derrotas consecutivas por nocaut ante Ciryl Gane, Sergei Pavlovich y Alexander Volkov.

Marcin Tybura (24-8 MMA, 11-7 UFC) vio interrumpida una modesta racha de dos victorias por decisión contra Alexandr Romanov y Blagoy Ivanov al perder por nocaut en 73 segundos contra el actual campeón interino de los pesos pesados, Tom Aspinall. Antes de eso, había ganado siete de ocho combates. No ha tenido un patinazo desde 2019.

El ex ganador de TUF Bryan Battle ha ido 5-1 en el UFC hasta ahora y ahora tiene un lugar en el evento co-principal frente a Ange Loosa, que ha ido 2-1 en el Octágono.

Los pesos welter Bryan Battle (11-2 MMA, 5-1 UFC) y Ange Loosa (10-3 MMA, 2-1 UFC) pondrán en juego sus dos rachas de victorias en la pelea coestelar. Battle viene de derrotar por estrangulamiento en segunda ronda a AJ Fletcher el pasado mes de septiembre. Antes de eso, no se presentó al combate contra Gabe Green, al que noqueó en 14 segundos, lo que le impidió optar a una bonificación de 50.000 dólares.

Loosa tiene decisiones consecutivas sobre AJ Fletcher y Rhys McKee, aunque esas fueron sus únicas peleas en 2022 y 2023, respectivamente.

Con tres derrotas en sus últimos cuatro combates y saliendo de una suspensión de seis meses debido a haber utilizado suplementos contaminados, Ovince Saint Preux intentará volver a la pista contra Kennedy Nzechukwu, que viene de una derrota por nocaut técnico, pero ha ganado sus tres peleas anteriores dentro de la distancia.

Christian Rodríguez, que lleva una racha de tres victorias consecutivas, se enfrentará en su próximo combate a Isaac Dulgarian, que el año pasado ganó su debut en la UFC por nocaut técnico y elevó su récord a 6-0.

Pannie Kianzad ha perdido dos de sus tres últimos combates antes de enfrentarse a Macy Chiasson, que comparte el mismo récord reciente tras ser noqueada en su última aparición. Gerald Meerschaert, que lleva tres derrotas consecutivas, se enfrentará a Bryan Barbarena, que lleva tres derrotas consecutivas.

Consulta los momios del programa completo de UFC Fight Night 239 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 7 p.m. ET)

Tai Tuivasa (-130) vs. Marcin Tybura (+110)

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 130 dólares a Tai Tuivasa.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Marcin Tybura se ganará 110 dólares.

Bryan Battle (-150) vs. Ange Loosa (+125)

Kennedy Nzechukwu (-500) vs. Ovince Saint Preux (+360)

Isaac Dulgarian (-130) vs. Christian Rodriguez (+110)

Macy Chiasson (-175) vs. Pannie Kianzad (+145)

Bryan Barberena (+165) vs. Gerald Meerschaert (-195)

UFC Fight Night 239 prelim betting odds

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 4 p.m. ET)

Mike Davis (-260) vs. Natan Levy (+210)

Chelsea Chandler (+125) vs. Josiane Nunes (-150)

Jafel Filho (-175) vs. Ode Osbourne (+145)

Josh Culibao (N/A) vs. Danny Silva (N/A)

Jaqueline Amorim (-115) vs. Cory McKenna (-105)

Chad Anheliger (+170) vs. Charalampos Grigoriou (-200)

Thiago Moises (N/A) vs. Mitch Ramirez (N/A)